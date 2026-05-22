O zagueiro Carlos Cuesta, do Vasco, foi suspenso por uma partida pela Primeira Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quinta-feira (21). O defensor recebeu a punição após expulsão na partida contra o Internacional, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, e será desfalque no duelo diante do Red Bull Bragantino, no próximo domingo (24). Como a pena aplicada foi de um jogo — equivalente à suspensão automática por expulsão — o atleta volta a ficar disponível para a partida contra o Atlético Mineiro, marcada para o dia 31, antes da pausa para a Copa do Mundo.

continua após a publicidade

➡️ Vasco está entre os quatro clubes da Série A com mais cartões vermelhos em 2026

Cuesta foi enquadrado no artigo 254 do CBJD, referente à prática de jogada violenta. Conforme descrito pelo árbitro, o zagueiro recebeu cartão vermelho direto nos acréscimos do segundo tempo por "jogo brusco grave". Durante o julgamento, a defesa do atleta argumentou que a jogada foi imprudente, mas sem intenção de lesionar o adversário, além de destacar a primariedade do defensor para pedir a aplicação da pena mínima.

Carlos Cuesta comemora gol marcado em Olimpia x Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

➡️ Defesa do Vasco com Renato segue próxima dos números com Diniz

Relator do processo, o auditor Pedro Henrique Perdiz acolheu parcialmente a argumentação da defesa e aplicou suspensão mínima de uma partida ao jogador, sem conversão em advertência. Em seu voto, o auditor afirmou que o lance "se adequa perfeitamente ao artigo 254", ressaltando que o atleta chegou atrasado na dividida e teve uma entrada imprudente. O voto foi acompanhado integralmente pelos demais integrantes da Comissão.

continua após a publicidade

Vasco e Internacional multados por atraso

Além da punição ao defensor, Vasco e Internacional também foram julgados e multados em R$ 2 mil cada pelo atraso no reinício da partida. Segundo relato da arbitragem na súmula, as duas equipes retornaram ao gramado com três minutos de atraso para o segundo tempo, causando um atraso total de dois minutos no reinício do confronto. Os clubes responderam com base no artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.