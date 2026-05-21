Vasco está entre os quatro clubes da Série A com mais cartões vermelhos em 2026

O Vasco voltou a terminar uma partida com um jogador a menos na derrota por 3 a 1 para o Olimpia, pela Sul-Americana, e ligou ainda mais o sinal de alerta para a indisciplina da equipe em 2026. A expulsão de João Vitor Silva, quando o confronto ainda estava empatado em 1 a 1, foi a terceira consecutiva do Cruz-Maltino e a oitava na temporada.

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Segundo o Sofascore, o Gigante da Colina é o quarto clube da Série A com mais expulsões na temporada. O Vasco poderia aparecer ainda mais acima no ranking se Cruzeiro e Atlético-MG não tivessem inflado seus números após a grande confusão no clássico entre as equipes, que terminou com 12 jogadores expulsos pelo lado cruzeirense e 11 pelo lado do Galo.

Vasco é o quarto time do Brasileirão com mais expulsões em 2026 (Foto: ChatGPT)

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Como foram as expulsões do Vasco de Renato Gaúcho

Desde a chegada de Renato Gaúcho, o problema aumentou. Das oito expulsões do Vasco no ano, seis aconteceram sob o comando do treinador.

Cauan Barros foi expulso quando o Vasco vencia o Cruzeiro por 2 a 1. Com um homem a menos, o time sofreu o empate: 3 a 3.

foi expulso quando o Vasco vencia o Cruzeiro por 2 a 1. Com um homem a menos, o time sofreu o empate: 3 a 3. Contra o Audax Italiano , JP recebeu vermelho ainda no primeiro tempo com o placar em 0 a 0. Depois, Cuesta também foi expulso na etapa final quando o jogo estava 1 a 1. O Vasco acabou derrotado por 2 a 1.

, JP recebeu vermelho ainda no primeiro tempo com o placar em 0 a 0. Depois, Cuesta também foi expulso na etapa final quando o jogo estava 1 a 1. O Vasco acabou derrotado por 2 a 1. Thiago Mendes recebeu vermelho já no fim do empate em 2 a 2 contra o Paysandu.

recebeu vermelho já no fim do empate em 2 a 2 contra o Paysandu. Diante do Internacional, o Vasco já perdia por 4 a 1 quando Cuesta foi expulso.

Contra o Olimpia, João Vitor Silva deixou o campo mais cedo quando o duelo estava empatado em 1 a 1. O time paraguaio aproveitou a superioridade numérica e fechou o placar em 3 a 1.

Apesar disso, o técnico afirma que conversa constantemente com os atletas sobre o cuidado com cartões. Após a partida contra o Audax Italiano pela Sul-Americana, quando o Cruz-Maltino teve dois expulsos, Renato comentou sobre o tema.

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— Eu converso bastante com os jogadores, até em termos de cartão amarelo, para tomarem bastante cuidado para não levarem, imagine o vermelho.

Jogadores do Vasco reclamam da expulsão de JP em Vasco x Audax Italiano (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

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