Flamengo e Palmeiras se enfrentam na noite deste sábado (23), às 21h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileirão. A partida no Maracanã, que colocará frente a frente os primeiros colocados da competição, contará com a transmissão do Premiere e do SporTV. Clique para assistir no Premiere.

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Concorrentes aos títulos nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras disputam a liderança do Brasileirão. O líder é o Verdão, com 35 pontos, enquanto o Rubro-Negro vem logo atrás, com 31.

Ficha do jogo FLA PAL Brasileirão 17ª rodada Data e Hora sábado, 23 de maio de 2026, às 21h (de Brasília) Local Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Davi De Oliveira Lacerda (ES) Assistentes Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR) Var Caio Max Augusto Vieira (GO) Onde assistir

Como está o Flamengo

O Flamengo terá mudanças para enfrentar o Palmeiras. Em comparação ao jogo contra o Estudiantes, no meio da semana, as laterais e o ataque devem contar com novos jogadores. A boa notícia fica por conta de Pulgar e Plata, que podem ser relacionados após desfalcarem o time nos últimos jogos.

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Por outro lado, o técnico Leonardo Jardim terá que lidar com ausências importantes. Além de Arrascaeta, liberado para se recuperar de um problema na clavícula direita junto à seleção do Uruguai, Cebolinha, com dores no quadril, e Danilo, suspenso, também não ficam à disposição.

Como está o Palmeiras

O Palmeiras deve contar com o retorno de Felipe Anderson. O meia-atacante, que foi baixa contra o Cerro Porteño no meio da semana em razão de uma lesão na coxa esquerda, participou integralmente das atividades no campo e pode ir para o jogo. Já Piquerez e Ramón Sosa seguem como desfalques.

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Caso Felipe Anderson seja relacionado, pode aparecer entre os titulares, assim como aconteceu diante do Cruzeiro, na última rodada do Brasileirão. Contra o Cerro Porteño, no entanto, Emiliano Martínez apareceu entre os escalados.

Danilo comemora gol para o Flamengo na final da Libertadores contra o Palmeiras (Foto: Luis Acosta/AFP)

Flamengo x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X PALMEIRAS

CAMPEONATO BRASILEIRO - 17ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 23 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

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⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho, Paquetá; Carrascal (Plata), Lino (Bruno Henrique) e Pedro.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan, Arias e Maurício (Felipe Anderson ou Emiliano Martínez); Flaco López.