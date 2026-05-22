Após ganhar espaço no profissional, jovem do Vasco é chamado para a Seleção sub-20
Ramon Rique é chamado para amistosos contra o Chile
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O jovem meia Ramon Rique, do Vasco, foi convocado nesta sexta-feira (22) para defender a Seleção Brasileira Sub-20 nos amistosos contra o Chile, em Santiago, nos dias 6 e 9 de junho. A lista foi divulgada pelo técnico Paulo Victor, que chamou 25 jogadores para o período de preparação visando o Sul-Americano da categoria, em 2027.
Os atletas irão se apresentar no dia 1º de junho, no Rio de Janeiro, antes de iniciarem os treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis. A delegação embarca para Santiago no dia 4, e a equipe ainda realizará atividades no CT da Federação Chilena antes das partidas, marcadas para acontecer no Estádio Nacional do Chile, às 18h (de Brasília).
Confira a convocação da Seleção sub-20
Goleiros
- João Pedro - Santos
- Kauan Cunha - Palmeiras
- Vitor Lamounier - Cruzeiro
Defensores
- Arthur Dias - Athletico-PR
- Igor Felisberto - São Paulo
- João Ananias - Santos
- João Victor - Flamengo
- Kauã Pascini - Atlético-MG
- Luis Eduardo - Grêmio
- Pedro Gabriel - Grêmio
- Vitinho - Athletico-PR
Meio-campistas
- Djhordney - São Paulo
- Erick Belé - Palmeiras
- Gabriel Mec - Grêmio
- Lucas Rodrigues - Goiás
- Luis Pacheco - Palmeiras
- Ramon Rique - Vasco
- Zé Lucas - Sport
Atacantes
- Gabriel Carvalho - Al-Qadsiah (SAU)
- Heittor - Palmeiras
- Isaque - Shakhtar (UKR)
- Kayke Ayrton - Athletico-PR
- Luca Meirelles - Shakhtar (UKR)
- Rayan Lelis - Cruzeiro
- Tetê - São Paulo
Ramon Rique ganha espaço no Vasco de Renato Gaúcho
Recém-promovido ao elenco profissional do Vasco, Ramon Rique ganhou espaço com o técnico Renato Gaúcho após atuações seguras, principalmente na Sul-Americana, competição em que a comissão técnica cruz-maltina tem utilizado uma equipe alternativa em parte dos jogos. O jovem é visto internamente como uma das principais promessas do clube para o setor de meio-campo.
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Um dos diferenciais de Ramon é a versatilidade. Ao longo das categorias de base do Vasco, o jogador atuou como lateral, meia ofensivo e ponta, até ser adaptado recentemente para a função de segundo volante — posição considerada uma das maiores carências do elenco vascaíno atualmente. O meia tem contrato com o clube até 30 de setembro de 2029, com multa rescisória estipulada em 60 milhões de euros, cerca de R$ 350 milhões.
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