O jovem meia Ramon Rique, do Vasco, foi convocado nesta sexta-feira (22) para defender a Seleção Brasileira Sub-20 nos amistosos contra o Chile, em Santiago, nos dias 6 e 9 de junho. A lista foi divulgada pelo técnico Paulo Victor, que chamou 25 jogadores para o período de preparação visando o Sul-Americano da categoria, em 2027.

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Os atletas irão se apresentar no dia 1º de junho, no Rio de Janeiro, antes de iniciarem os treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis. A delegação embarca para Santiago no dia 4, e a equipe ainda realizará atividades no CT da Federação Chilena antes das partidas, marcadas para acontecer no Estádio Nacional do Chile, às 18h (de Brasília).

Confira a convocação da Seleção sub-20

Goleiros

João Pedro - Santos

Kauan Cunha - Palmeiras

Vitor Lamounier - Cruzeiro

Defensores

Arthur Dias - Athletico-PR

Igor Felisberto - São Paulo

João Ananias - Santos

João Victor - Flamengo

Kauã Pascini - Atlético-MG

Luis Eduardo - Grêmio

Pedro Gabriel - Grêmio

Vitinho - Athletico-PR

Meio-campistas

Djhordney - São Paulo

Erick Belé - Palmeiras

Gabriel Mec - Grêmio

Lucas Rodrigues - Goiás

Luis Pacheco - Palmeiras

Ramon Rique - Vasco

Zé Lucas - Sport

Atacantes

Gabriel Carvalho - Al-Qadsiah (SAU)

Heittor - Palmeiras

Isaque - Shakhtar (UKR)

Kayke Ayrton - Athletico-PR

Luca Meirelles - Shakhtar (UKR)

Rayan Lelis - Cruzeiro

Tetê - São Paulo

Ramon Rique ganha espaço no Vasco de Renato Gaúcho

Recém-promovido ao elenco profissional do Vasco, Ramon Rique ganhou espaço com o técnico Renato Gaúcho após atuações seguras, principalmente na Sul-Americana, competição em que a comissão técnica cruz-maltina tem utilizado uma equipe alternativa em parte dos jogos. O jovem é visto internamente como uma das principais promessas do clube para o setor de meio-campo.

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Jovens da base do Vasco após a partida contra o Audax Italiano (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

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Um dos diferenciais de Ramon é a versatilidade. Ao longo das categorias de base do Vasco, o jogador atuou como lateral, meia ofensivo e ponta, até ser adaptado recentemente para a função de segundo volante — posição considerada uma das maiores carências do elenco vascaíno atualmente. O meia tem contrato com o clube até 30 de setembro de 2029, com multa rescisória estipulada em 60 milhões de euros, cerca de R$ 350 milhões.

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