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Após ganhar espaço no profissional, jovem do Vasco é chamado para a Seleção sub-20

Ramon Rique é chamado para amistosos contra o Chile

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/05/2026
17:56
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Ramon Rique na partida contra o Audax Italiano (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)
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O jovem meia Ramon Rique, do Vasco, foi convocado nesta sexta-feira (22) para defender a Seleção Brasileira Sub-20 nos amistosos contra o Chile, em Santiago, nos dias 6 e 9 de junho. A lista foi divulgada pelo técnico Paulo Victor, que chamou 25 jogadores para o período de preparação visando o Sul-Americano da categoria, em 2027.

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Os atletas irão se apresentar no dia 1º de junho, no Rio de Janeiro, antes de iniciarem os treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis. A delegação embarca para Santiago no dia 4, e a equipe ainda realizará atividades no CT da Federação Chilena antes das partidas, marcadas para acontecer no Estádio Nacional do Chile, às 18h (de Brasília).

Confira a convocação da Seleção sub-20

Goleiros

  • João Pedro - Santos
  • Kauan Cunha - Palmeiras
  • Vitor Lamounier - Cruzeiro

Defensores

  • Arthur Dias - Athletico-PR
  • Igor Felisberto - São Paulo
  • João Ananias - Santos
  • João Victor - Flamengo
  • Kauã Pascini - Atlético-MG
  • Luis Eduardo - Grêmio
  • Pedro Gabriel - Grêmio
  • Vitinho - Athletico-PR

Meio-campistas

  • Djhordney - São Paulo
  • Erick Belé - Palmeiras
  • Gabriel Mec - Grêmio
  • Lucas Rodrigues - Goiás
  • Luis Pacheco - Palmeiras
  • Ramon Rique - Vasco
  • Zé Lucas - Sport

Atacantes

  • Gabriel Carvalho - Al-Qadsiah (SAU)
  • Heittor - Palmeiras
  • Isaque - Shakhtar (UKR)
  • Kayke Ayrton - Athletico-PR
  • Luca Meirelles - Shakhtar (UKR)
  • Rayan Lelis - Cruzeiro
  • Tetê - São Paulo

Ramon Rique ganha espaço no Vasco de Renato Gaúcho

Recém-promovido ao elenco profissional do Vasco, Ramon Rique ganhou espaço com o técnico Renato Gaúcho após atuações seguras, principalmente na Sul-Americana, competição em que a comissão técnica cruz-maltina tem utilizado uma equipe alternativa em parte dos jogos. O jovem é visto internamente como uma das principais promessas do clube para o setor de meio-campo.

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Jovens da base do Vasco após a partida contra o Audax Italiano (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)
Jovens da base do Vasco após a partida contra o Audax Italiano (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

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Um dos diferenciais de Ramon é a versatilidade. Ao longo das categorias de base do Vasco, o jogador atuou como lateral, meia ofensivo e ponta, até ser adaptado recentemente para a função de segundo volante — posição considerada uma das maiores carências do elenco vascaíno atualmente. O meia tem contrato com o clube até 30 de setembro de 2029, com multa rescisória estipulada em 60 milhões de euros, cerca de R$ 350 milhões.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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