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Paris FC x Häcken: onde assistir, horário e escalações

Paris FC x Häcken: pela 3ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/10/2026 04:01
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Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Paris FC x Häcken
Onde assistir ao vivo a partida entre Paris FC e Häcken pelo Copa da UEFA Feminina 2026/2027 (Arte / Lance!)

Paris FC e Häcken se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 14h45 (horário de Brasília), no Stade Sébastien-Charléty, em Paris, pela 3ª rodada da Primeira Fase da Champions League Feminina. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Paris FC vem de derrota por 2 a 1 para o Lens pela Ligue 1 2026/2027, enquanto o Häcken não teve jogos recentes registrados nesta base. Na Copa da UEFA Feminina, as equipes buscam a classificação na fase inicial do torneio.

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Na tabela da Copa da UEFA Feminina, Paris FC e Häcken disputam a 3ª rodada da Primeira Fase, buscando avançar na competição.

Onde assistir

  • Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
  • 📅 Data: 29 de Outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 14h45 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stade Sébastien-Charléty, Paris
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Champions League Feminina
Data e horário: 29 de Outubro de 2026, às 14h45
Local: Stade Sébastien-Charléty, Paris
Rodada: 3
Fase: Primeira Fase

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