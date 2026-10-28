Paris FC x Häcken: onde assistir, horário e escalações
Paris FC x Häcken: pela 3ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.
PorRedação Lance!•Rio de Janeiro (RJ)
28/10/2026 04:01
Paris FC e Häcken se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 14h45 (horário de Brasília), no Stade Sébastien-Charléty, em Paris, pela 3ª rodada da Primeira Fase da Champions League Feminina. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Paris FC vem de derrota por 2 a 1 para o Lens pela Ligue 1 2026/2027, enquanto o Häcken não teve jogos recentes registrados nesta base. Na Copa da UEFA Feminina, as equipes buscam a classificação na fase inicial do torneio.
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Na tabela da Copa da UEFA Feminina, Paris FC e Häcken disputam a 3ª rodada da Primeira Fase, buscando avançar na competição.
Onde assistir
- Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
- 📅 Data: 29 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 14h45 (de Brasília)
- 📍 Local: Stade Sébastien-Charléty, Paris
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Champions League Feminina
Data e horário: 29 de Outubro de 2026, às 14h45
Local: Stade Sébastien-Charléty, Paris
Rodada: 3
Fase: Primeira Fase
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