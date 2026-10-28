Paris FC x Häcken: onde assistir, horário e escalações

Paris FC e Häcken se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 14h45 (horário de Brasília), no Stade Sébastien-Charléty, em Paris, pela 3ª rodada da Primeira Fase da Champions League Feminina. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Paris FC vem de derrota por 2 a 1 para o Lens pela Ligue 1 2026/2027, enquanto o Häcken não teve jogos recentes registrados nesta base. Na Copa da UEFA Feminina, as equipes buscam a classificação na fase inicial do torneio.

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Na tabela da Copa da UEFA Feminina, Paris FC e Häcken disputam a 3ª rodada da Primeira Fase, buscando avançar na competição.

Onde assistir

Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)

📅 Data: 29 de Outubro de 2026

⏰ Horário: 14h45 (de Brasília)

📍 Local: Stade Sébastien-Charléty, Paris

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Champions League Feminina

Data e horário: 29 de Outubro de 2026, às 14h45

Local: Stade Sébastien-Charléty, Paris

Rodada: 3

Fase: Primeira Fase