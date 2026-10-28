Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (28/10/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A quarta-feira (28) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas pela UEFA Youth League, Serie A TIM, Copa da UEFA Feminina, Copa Libertadores feminina e Brasileirão Série A. Os destaques ficam para Venezia x Internazionale, Corinthians x Independiente Santa Fe, Santos x Palmeiras e Cruzeiro x Olimpia.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 28 de outubro de 2026):
UEFA Youth League
7h – Legia Warszawa U19 x Clermont U19
8h30 – Qarabağ U19 x Dinamo Zagreb U19
9h – Dynamo Kyiv U19 x Rangers U19
10h – Akademija Pandev U19 x Hoffenheim U19
10h – Partizani Tirana U19 x Hradec Králové U19
10h – FCV Farul U19 x Sheriff U19
10h30 – Fiorentina U19 x Septemvri Sofia U19
11h – Genk U19 x Salzburg U19
12h – Dinamo Tbilisi U19 x København U19
12h – Zrinjski Mostar U19 x PAOK U19
13h – Benfica U19 x Pafos U19
14h – MTK U19 x Kairat U19
14h – HJK U19 x Žilina U19
14h – Flora U19 x Chelsea U19
14h – Stabæk U19 x Cardiff MU U19
14h – Bravo U19 x Crvena zvezda U19
15h – Zürich U19 x Maccabi Tel Aviv U19
15h – Hammarby U19 x Super Nova U19
16h30 – St Patrick's U19 x Žalgiris U19
Serie C1
14h – Atalanta II x Vis Pesaro
Serie A TIM
14h30 – Venezia x Internazionale
14h30 – Parma x Udinese
14h30 – Milan x Bologna
16h45 – Monza Brianza x Napoli
16h45 – Genoa x Juventus
Copa da UEFA Feminina
14h45 – Servette Chênois x OH Leuven
14h45 – Bayern München x Real Madrid
14h45 – Chelsea x Roma
17h – Lyon x Internazionale
17h – Arsenal x Benfica
Copa Libertadores feminina
17h – Corinthians x Independiente Santa Fe
21h – Cruzeiro x Olimpia
Brasileirão Série A
19h30 – Santos x Palmeiras
19h30 – Red Bull Bragantino x Chapecoense
19h30 – Fluminense x Internacional
21h30 – Remo-PA x Botafogo
21h30 – Bahia x São Paulo
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