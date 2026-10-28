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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (28/10/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
28/10/2026 09:23
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Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, sentado no banco, expressão séria.
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

A quarta-feira (28) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas pela UEFA Youth League, Serie A TIM, Copa da UEFA Feminina, Copa Libertadores feminina e Brasileirão Série A. Os destaques ficam para Venezia x Internazionale, Corinthians x Independiente Santa Fe, Santos x Palmeiras e Cruzeiro x Olimpia.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 28 de outubro de 2026):

UEFA Youth League

7h – Legia Warszawa U19 x Clermont U19

8h30 – Qarabağ U19 x Dinamo Zagreb U19

9h – Dynamo Kyiv U19 x Rangers U19

10h – Akademija Pandev U19 x Hoffenheim U19

10h – Partizani Tirana U19 x Hradec Králové U19

10h – FCV Farul U19 x Sheriff U19

10h30 – Fiorentina U19 x Septemvri Sofia U19

11h – Genk U19 x Salzburg U19

12h – Dinamo Tbilisi U19 x København U19

12h – Zrinjski Mostar U19 x PAOK U19

13h – Benfica U19 x Pafos U19

14h – MTK U19 x Kairat U19

14h – HJK U19 x Žilina U19

14h – Flora U19 x Chelsea U19

14h – Stabæk U19 x Cardiff MU U19

14h – Bravo U19 x Crvena zvezda U19

15h – Zürich U19 x Maccabi Tel Aviv U19

15h – Hammarby U19 x Super Nova U19

16h30 – St Patrick's U19 x Žalgiris U19

Serie C1

14h – Atalanta II x Vis Pesaro

Serie A TIM

14h30 – Venezia x Internazionale

14h30 – Parma x Udinese

14h30 – Milan x Bologna

16h45 – Monza Brianza x Napoli

16h45 – Genoa x Juventus

Modric e outros jogadores do Milan comemorando o título do amistoso contra o Manchester United
Modric e outros jogadores do Milan comemorando o título do amistoso contra o Manchester United (Foto: Sergei Gapon/AFP)

Copa da UEFA Feminina

14h45 – Servette Chênois x OH Leuven

14h45 – Bayern München x Real Madrid

14h45 – Chelsea x Roma

17h – Lyon x Internazionale

17h – Arsenal x Benfica

Copa Libertadores feminina

17h – Corinthians x Independiente Santa Fe

21h – Cruzeiro x Olimpia

Brasileirão Série A

19h30 – Santos x Palmeiras

19h30 – Red Bull Bragantino x Chapecoense

19h30 – Fluminense x Internacional

21h30 – Remo-PA x Botafogo

21h30 – Bahia x São Paulo

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