Køge x Barcelona: onde assistir, horário e escalações
Køge x Barcelona: pela 3ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.
PorRedação Lance!•Rio de Janeiro (RJ)
28/10/2026 04:01
Køge e Barcelona se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 17h (horário de Brasília), no Capelli Sport Stadion, em Køge, pela 3ª rodada da Primeira Fase da Champions League Feminina. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O histórico recente dos times nesta temporada ainda não está disponível para análise conjunta.
Na tabela da Champions League Feminina, a situação dos times será atualizada após a rodada.
Onde assistir
- Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
- 📅 Data: 29 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 17h (de Brasília)
- 📍 Local: Capelli Sport Stadion, Køge
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Champions League Feminina
Data e horário: 29 de outubro de 2026, às 17h
Local: Capelli Sport Stadion, Køge
Rodada: 3
Fase: Primeira Fase
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