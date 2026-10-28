Køge x Barcelona: onde assistir, horário e escalações

Køge e Barcelona se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 17h (horário de Brasília), no Capelli Sport Stadion, em Køge, pela 3ª rodada da Primeira Fase da Champions League Feminina. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O histórico recente dos times nesta temporada ainda não está disponível para análise conjunta.

Na tabela da Champions League Feminina, a situação dos times será atualizada após a rodada.

Onde assistir

Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)

📅 Data: 29 de outubro de 2026

⏰ Horário: 17h (de Brasília)

📍 Local: Capelli Sport Stadion, Køge

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Champions League Feminina

Data e horário: 29 de outubro de 2026, às 17h

Local: Capelli Sport Stadion, Køge

Rodada: 3

Fase: Primeira Fase