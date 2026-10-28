Austria Wien x Juventus: onde assistir, horário e escalações
Austria Wien x Juventus: pela 3ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.
Austria Wien e Juventus se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 14h45 (horário de Brasília), na Generali Arena, em Wien, pela 3ª rodada da Primeira Fase da Champions League Feminina. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, a Juventus venceu o Lecce por 2 a 0, pela Serie A TIM 2026/2027. Já a Austria Wien não tem jogos recentes registrados. Pelo torneio principal, a Copa da UEFA Feminina, a equipe busca avançar na competição.
Na tabela de classificação da Copa da UEFA Feminina, Austria Wien e Juventus disputam a 3ª rodada da Primeira Fase, buscando a classificação para as próximas fases do torneio.
Onde assistir
- Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
- 📅 Data: 29 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 14h45 (de Brasília)
- 📍 Local: Generali Arena, Wien
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Champions League Feminina
Data e horário: 29 de outubro de 2026, às 14h45
Local: Generali Arena, Wien
Rodada: 3
Fase: Primeira Fase
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