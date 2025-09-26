menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Vasco x Cruzeiro: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam em São Januário em jogo da 25ª rodada

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/09/2025
19:30
Onde Assistir - Vasco x Cruzeiro
imagem cameraOnde Assistir - Vasco x Cruzeiro (Arte: Lance!)
O Vasco da Gama recebe o Cruzeiro neste sábado (27), às 19h30 (de Brasília), em São Januário, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será transmitido com exclusividade pela Amazon Prime.

Ficha do jogo

Vasco-escudo-onde-assistir
VAS
Cruzeiro
CRU
BRASILEIRÃO
25ª RODADA
Data e Hora
quinta-feira, 25 de setembro de 2025, às 19h30
Local
São Januário
Árbitro
Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Assistentes
Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
Var
Ilbert Estevam da Silva (SP)
Onde assistir
Clique para assistir na Amazon Prime

Vasco X Cruzeiro: como chegam as equipes?

O Vasco da Gama chega para a partida embalado com uma sequência de seis jogos sem perder (quatro empates e duas vitórias). Para a partida contra o Cruzeiro, o Gigante da Colina terá o retorno de Rayan, um dos destaques da equipe que esteva suspenso na última partida contra o Bahia. Outro que deve voltar a equipe é o zagueiro Robert Renan, que estava no protocolo de concussão até esta sexta-feira (26).

➡️ Coutinho analisa possível volta à Seleção: ‘Não é uma coisa que penso’

Assim como o Cruzmaltino, o Cruzeiro também vive uma bos fase na temporada. A equipe mineira chega para o confronto vindo de seis vitórias seguidas no Brasileirão. Para o confronto, Lucas Villalba e Gabriel Barbosa estão fora da partida após receberem o terceiro cartão amarelo. O clube é o vice-líder do campeonato e viaja até o Rio de Janeiro em busca de diminuir a diferença para o Flamengo, que tem um jogo a menos no torneio.

➡️William garante que Cruzeiro está preparado para reencontro com Diniz

Cruzeiro e Vasco no Parque do Sabiá (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Cruzeiro e Vasco no Parque do Sabiá (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X CRUZEIRO
25ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado, 27 de setembro de 2025, às 19h30 (horário de Brasília);
📍 Local: São Januário;
📺 Onde assistir: Amazon Prime;
🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);
🚩 Assistentes: Não informado;
🖥️ VAR: Não informado.

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan (Lucas Freitas) e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.

continua após a publicidade

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan e Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero, Christian, Matheus Pereira e Wanderson; Kaio Jorge.

circulo com pontos dentroTudo sobre

