Vasco x Cruzeiro: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

O Vasco da Gama recebe o Cruzeiro neste sábado (27), às 19h30 (de Brasília), em São Januário, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será transmitido com exclusividade pela Amazon Prime.

Vasco X Cruzeiro: como chegam as equipes?

O Vasco da Gama chega para a partida embalado com uma sequência de seis jogos sem perder (quatro empates e duas vitórias). Para a partida contra o Cruzeiro, o Gigante da Colina terá o retorno de Rayan, um dos destaques da equipe que esteva suspenso na última partida contra o Bahia. Outro que deve voltar a equipe é o zagueiro Robert Renan, que estava no protocolo de concussão até esta sexta-feira (26).

Assim como o Cruzmaltino, o Cruzeiro também vive uma bos fase na temporada. A equipe mineira chega para o confronto vindo de seis vitórias seguidas no Brasileirão. Para o confronto, Lucas Villalba e Gabriel Barbosa estão fora da partida após receberem o terceiro cartão amarelo. O clube é o vice-líder do campeonato e viaja até o Rio de Janeiro em busca de diminuir a diferença para o Flamengo, que tem um jogo a menos no torneio.

Cruzeiro e Vasco no Parque do Sabiá (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X CRUZEIRO

25ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 27 de setembro de 2025, às 19h30 (horário de Brasília);

📍 Local: São Januário;

📺 Onde assistir: Amazon Prime;

🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);

🚩 Assistentes: Não informado;

🖥️ VAR: Não informado.

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan (Lucas Freitas) e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan e Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero, Christian, Matheus Pereira e Wanderson; Kaio Jorge.