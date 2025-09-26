Vasco x Cruzeiro: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam em São Januário em jogo da 25ª rodada
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco da Gama recebe o Cruzeiro neste sábado (27), às 19h30 (de Brasília), em São Januário, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será transmitido com exclusividade pela Amazon Prime.
Relacionadas
- Cruzeiro
Cruzeiro treina com novidades e William comenta jogo contra o Vasco
Cruzeiro25/09/2025
- Vasco
Presidente do Vasco se envolve em confusão com o árbitro durante partida contra o Bahia
Vasco25/09/2025
- Fora de Campo
Atitude de Pedrinho em Vasco x Bahia choca torcedores: ‘Está comprovado’
Fora de Campo25/09/2025
Ficha do jogo
Vasco X Cruzeiro: como chegam as equipes?
O Vasco da Gama chega para a partida embalado com uma sequência de seis jogos sem perder (quatro empates e duas vitórias). Para a partida contra o Cruzeiro, o Gigante da Colina terá o retorno de Rayan, um dos destaques da equipe que esteva suspenso na última partida contra o Bahia. Outro que deve voltar a equipe é o zagueiro Robert Renan, que estava no protocolo de concussão até esta sexta-feira (26).
➡️ Coutinho analisa possível volta à Seleção: ‘Não é uma coisa que penso’
Assim como o Cruzmaltino, o Cruzeiro também vive uma bos fase na temporada. A equipe mineira chega para o confronto vindo de seis vitórias seguidas no Brasileirão. Para o confronto, Lucas Villalba e Gabriel Barbosa estão fora da partida após receberem o terceiro cartão amarelo. O clube é o vice-líder do campeonato e viaja até o Rio de Janeiro em busca de diminuir a diferença para o Flamengo, que tem um jogo a menos no torneio.
➡️William garante que Cruzeiro está preparado para reencontro com Diniz
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X CRUZEIRO
25ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado, 27 de setembro de 2025, às 19h30 (horário de Brasília);
📍 Local: São Januário;
📺 Onde assistir: Amazon Prime;
🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);
🚩 Assistentes: Não informado;
🖥️ VAR: Não informado.
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan (Lucas Freitas) e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.
CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)
Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan e Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero, Christian, Matheus Pereira e Wanderson; Kaio Jorge.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias