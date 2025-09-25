William garante que Cruzeiro está preparado para reencontro com Diniz
Cruzeiro e Vasco se enfrentam sábado (27), às 18h30, em São Januário, pelo Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
O jogo de sábado (27), diante do Vasco, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro, será o primeiro do Cruzeiro contra o ex-técnico Fernando Diniz, que dirigiu a Raposa de setembro do ano passado a janeiro deste ano. O lateral-direito William trabalhou com o treinador nesse período e destaca as qualidades de Diniz.
- Todo mundo sabe o estilo de jogo dele. Coloca muita gente no mesmo lado do campo e tenta envolver o adversário dessa forma. A gente está trabalhando nisso, nos pontos que ele tem de positivo. Nós que já treinamos com ele tentamos entender um pouco mais e passar para os jogadores. Mas não é fácil enfrentar o Diniz – avaliou William, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (25), na Toca da Raposa.
➡️Contra o Vasco, Cruzeiro terá mais um reencontro com ex-técnico neste ano
O lateral do Cruzeiro, no entanto, garante que a equipe estará preparada para enfrentar o treinador do Vasco, que conhece bem o elenco cruzeirense:
- Tentamos analisar o que ele vem fazendo lá e o que fez aqui. Ele também nos conhece. Provavelmente, muita coisa vai mudar. A gente passa o que sabe, mas isso pode mudar. Estamos preparados e temos o mister (Leonardo Jardim), que estuda muito o futebol, e os analistas do clube, que analisam o Vasco. Faz uma semana que estão analisando. Todas as situações que podem acontecer no jogo, tenho certeza de que vão ser passadas – afirmou William, que também disse ter boas recordações de Fernando Diniz.
- Eu gosto do Diniz, principalmente como pessoa. Tentou ajudar todo mundo aqui.
William chama atenção para outro destaque do Vasco, além de Diniz
Mas William alertou também para outro ponto perigoso do Vasco que merece muita atenção, o meia Philippe Coutinho:
- O Coutinho dispensa comentários. É um cara que fez toda a carreira em nível mundial, tem uma qualidade que todo mundo sabe. Tenho certeza de que a gente vai fazer o melhor para que ele não consiga ter êxito nas suas jogadas e que a gente tenha êxito nas nossas – disse o lateral do Cruzeiro.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
O Cruzeiro é o vice-líder do Brasileirão, com 50 pontos, um a menos que o Flamengo, enquanto o Vasco, com a vitória por 3 a 1 sobre o Bahia, quarta-feira (24), em jogo atrasado da 16ª rodada, subiu para a 13ª posição, com 27 pontos.
- Matéria
- Mais Notícias