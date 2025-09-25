William garante que Cruzeiro está preparado para reencontro com Diniz

O jogo de sábado (27), diante do Vasco, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro, será o primeiro do Cruzeiro contra o ex-técnico Fernando Diniz, que dirigiu a Raposa de setembro do ano passado a janeiro deste ano. O lateral-direito William trabalhou com o treinador nesse período e destaca as qualidades de Diniz.

continua após a publicidade

- Todo mundo sabe o estilo de jogo dele. Coloca muita gente no mesmo lado do campo e tenta envolver o adversário dessa forma. A gente está trabalhando nisso, nos pontos que ele tem de positivo. Nós que já treinamos com ele tentamos entender um pouco mais e passar para os jogadores. Mas não é fácil enfrentar o Diniz – avaliou William, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (25), na Toca da Raposa.

➡️Contra o Vasco, Cruzeiro terá mais um reencontro com ex-técnico neste ano

O lateral do Cruzeiro, no entanto, garante que a equipe estará preparada para enfrentar o treinador do Vasco, que conhece bem o elenco cruzeirense:

continua após a publicidade

- Tentamos analisar o que ele vem fazendo lá e o que fez aqui. Ele também nos conhece. Provavelmente, muita coisa vai mudar. A gente passa o que sabe, mas isso pode mudar. Estamos preparados e temos o mister (Leonardo Jardim), que estuda muito o futebol, e os analistas do clube, que analisam o Vasco. Faz uma semana que estão analisando. Todas as situações que podem acontecer no jogo, tenho certeza de que vão ser passadas – afirmou William, que também disse ter boas recordações de Fernando Diniz.

- Eu gosto do Diniz, principalmente como pessoa. Tentou ajudar todo mundo aqui.

Técnico Leonardo Jardim e lateral William em treino na Toca da Raposa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

William chama atenção para outro destaque do Vasco, além de Diniz

Mas William alertou também para outro ponto perigoso do Vasco que merece muita atenção, o meia Philippe Coutinho:

- O Coutinho dispensa comentários. É um cara que fez toda a carreira em nível mundial, tem uma qualidade que todo mundo sabe. Tenho certeza de que a gente vai fazer o melhor para que ele não consiga ter êxito nas suas jogadas e que a gente tenha êxito nas nossas – disse o lateral do Cruzeiro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O Cruzeiro é o vice-líder do Brasileirão, com 50 pontos, um a menos que o Flamengo, enquanto o Vasco, com a vitória por 3 a 1 sobre o Bahia, quarta-feira (24), em jogo atrasado da 16ª rodada, subiu para a 13ª posição, com 27 pontos.