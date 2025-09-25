Atitude de Pedrinho em Vasco x Bahia choca torcedores: ‘Está comprovado’

Uma atitude do presidente Pedrinho em Vasco x Bahia, nesta quarta-feira (24), chocou muitos torcedores nas redes sociais. O Cruzmaltino venceu o Tricolor de Aço por 3 a 1, de virada, em um duelo marcado por polêmicas de arbitragem.

No intervalo da partida atrasada do Brasileirão, o presidente Pedrinho, do Vasco, tentou partir para cima da arbitragem e foi contido por seguranças do clube. Os policiais do BEPE protegeram o árbitro João Victor Gobi, que era o alvo do dirigente.

Nas redes sociais, os torcedores ficaram chocados com a atitude de Pedrinho. O vídeo rapidamente viralizou e alcançou inclusive rivais do Vasco. Veja a cena do intervalo de Vasco x Bahia abaixo e reação da web.

(Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Veja atitude de Pedrinho em Vasco x Bahia e reação dos torcedores

Como foi o jogo

O primeiro tempo entre Vasco e Bahia foi de altos e baixos. A partida começou quente, com reclamações de ambos os lados. Enquanto o Vasco buscava o jogo pelos lados — com a velocidade de Gómez e Paulo Henrique na direita e as triangulações entre Coutinho, Nuno e Puma na esquerda —, o Bahia apostava na transição rápida. A chuva deixava o campo traiçoeiro, e em um erro na saída de bola, Lucas Freitas entregou nos pés de Sanabria, que encobriu Léo Jardim com categoria. Mais um gol sofrido pelo Vasco em falhas de construção no setor defensivo.

O jogo, porém, mudou de rumo aos 36 minutos. Jean Lucas acertou Cauan Barros com o braço no rosto e, após revisão do VAR, foi expulso. Foi o estalo que o Vasco precisava. Poucos minutos depois, Carlos Cuesta cruzou uma bola pela direita e Philippe Coutinho apareceu na área como centroavante para empatar nos acréscimos do primeiro tempo, reacendendo São Januário. A energia das arquibancadas transformava a noite chuvosa em combustível para a virada.

Com um a mais, o Vasco voltou do intervalo impondo pressão e não precisou de muito tempo para marcar seu segundo gol. Aos 15 minutos, Puma Rodríguez subiu ao terceiro andar após escanteio de Nuno Moreira e virou o jogo, premiando a insistência cruz-maltina. O resultado de Vasco x Bahia começou a tomar forma.

O fantasma do empate nos minutos finais — como ocorrera diante do Ceará — voltou a rondar São Januário. O roteiro parecia se repetir: vantagem no placar, superioridade numérica em campo e a tensão crescente nas arquibancadas. Mas, desta vez, o desfecho foi diferente. Nuno roubou a bola no campo de ataque, encontrou Vegetti na área que tentou achar Andrés Gómez. No caminho Luciano Juba tentou cortar a bola, mas desviou contra o próprio patrimônio e colocando o terceiro gol do Vasco no placar.

Depois de mais de quatro meses sem vencer no Caldeirão pelo Brasileirão, o Vasco voltou a sorrir em São Januário. O resultado levou o time a 27 pontos e à 13ª colocação. O Bahia, por sua vez, estacionou nos 37, ainda no G-6. Mais do que três pontos, a noite deixou para o torcedor vascaíno a sensação de que, entre tropeços e desconfianças, ainda é possível acreditar. Jogão entre Vasco x Bahia.