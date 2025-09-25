Presidente do Vasco se envolve em confusão com o árbitro durante partida contra o Bahia

Na noite desta quarta-feira (24), a vitória do Vasco sobre o Bahia, válido pelo Campeonato Brasileiro, foi marcado por lances polêmicos dentro de campo — e uma confusão fora dele. O presidente do Vasco, Pedrinho, protagonizou uma cena tensa ao confrontar o árbitro João Vitor Gobi no intervalo da partida, questionando decisões que, segundo ele, prejudicam diretamente o clube carioca.

A confusão no intervalo

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram Pedrinho sendo contido por seguranças ao questionar a equipe de arbitragem a caminho do vestiário. O motivo do descontrole teria sido uma entrada temerária do volante Rezende, do Bahia, no meia Philippe Coutinho — lance que sequer foi assinalado como falta por Gobi.

Entrada de Rezende em Coutinho (Foto: Reprodução/Amazon Prime)

No documento, Gobi descreveu a abordagem do presidente vascaíno, incluindo ofensas verbais:

— Após o término do primeiro tempo, quando a equipe de arbitragem se dirigia ao vestiário, o senhor Pedro Paulo de Oliveira, presidente do Vasco SAF, colocou-se à frente do acesso ao vestiário impedindo a passagem da equipe de arbitragem, tendo que ser contido e removido por força policial. De maneira exaltada, bradava as seguintes palavras: "isso é uma vergonha o que você está fazendo aqui dentro! Não vou sair daqui, tira a mão de mim, ele não vai passar sem me ouvir! Você tá f*dido! Pode por no relatório! Pode me relatar!”

Segundo tempo e novas reclamações

No segundo tempo, mais um lance controverso aumentou a revolta cruzmaltina. O VAR chamou Gobi para revisar uma entrada com a sola da chuteira de Sanabria, do Bahia, em Puma Rodríguez, que poderia resultar em cartão vermelho. No entanto, mesmo após a recomendação do árbitro de vídeo, o juiz optou por manter apenas o amarelo.

VAR na partida entre Vasco x Bahia (Foto: Reprodução/CBF)

Após o apito final, o diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, se pronunciou de forma contundente na entrevista pós-jogo. Para ele, a arbitragem comprometeu a integridade física dos jogadores e interferiu diretamente no andamento da partida.

— Venho a esta sala hoje por um motivo que realmente não consigo deixar passar. Para vocês também não dizerem que o Vasco só se queixa de arbitragem quando perde. Aquilo que aconteceu hoje foi, na minha opinião, escandaloso. Porque pôs a integridade física dos nossos jogadores em risco. Este senhor que veio aqui arbitrar hoje deixou passar três situações claras de expulsão — declarou Lopes.

Histórico de polêmicas

Essa não é a primeira vez que João Vitor Gobi se envolve em polêmicas com o Vasco. No primeiro turno do Brasileirão de 2023, o árbitro expulsou o atacante David após um toque no rosto de um jogador do Bahia, decisão considerada exagerada por comentaristas na época. O Vasco, com um a menos, acabou derrotado no fim da partida.

David recebe cartão vermelho na partida entre Vasco e Bahia (Foto: Walmir Cirne/AGIF)

