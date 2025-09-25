Coutinho analisa possível volta à Seleção: ‘Não é uma coisa que penso’

Após a vitória do Vasco sobre o Bahia de virada por 3 a 1, o meia Phillippe Coutinho, autor do primeiro gol do Gigante da Colina na partida, comentou sobre a possibilidade de voltar à Seleção Brasileira após uma série de boas atuações.

- Claro que vestir uma camisa da Seleção é um sonho. Eu tive a oportunidade de estar lá e para mim foram anos maravilhosos, de muito aprendizado. Claro que ainda é um sonho, mas como eu falei ali no intervalo, não é uma coisa que eu penso. Eu penso somente em melhorar do que eu fui no jogo passado, melhorar do que eu fui no jogo hoje. Para o próximo sábado estar pronto de novo, ajudar o Vasco. E minha cabeça está somente nisso, focar em ser melhor do que eu fui no jogo passado.

O camisa 10 do Vasco também comentou sobre a entrada forte que sofreu do volante Rezende, do Bahia, ainda no primeiro tempo da partida.

- Está tudo bem, graças a Deus, mas podia ter sido pior. Eu vi a imagem depois ali no vestiário. Era um lance que provavelmente poderia ser chamado o VAR. Eu não sei quem foi que deu a entrada, mas ele vem de frente e o meu pé dobra. Tá bem inchado aqui no momento, mas tá tudo bem. É isso, não tem muito o que falar pra não entrar muito em polêmica de árbitro, mas hoje realmente a gente poderia ter tido outras decisões durante o jogo.

Após a primeira vitória do Vasco jogando em casa desde de maio, o atleta falou sobre a importância do fator casa para o Gigante da Colina:

- Eu acredito que jogar aqui para os adversários é muito difícil. Então a gente tem que cada jogo se impor mais. Claro que, como eu sempre falo, tiveram resultados que aqui dentro de casa a gente jogou bem, jogou melhor e a gente merecia a vitória, mas a gente sabe como é que é o futebol, não veio. Então a gente tem que pegar esse jogo como referência para a gente seguir forte, principalmente dentro de casa.

Para finalizar, Coutinho analisou a próxima partida do Vasco, contra o Cruzeiro, já no próximo sábado (27), às 19h30 (de Brasília), em São Januário.

- É uma equipe que está muito bem durante a competição, muito consistente em todos os jogos, com certeza vai ser um jogo difícil. E como eu falei ali atrás, a gente tem que entrar a cada jogo, principalmente no São de Januário, encarando como uma final, para a gente alcançar coisas melhores. Eu acredito que a gente merece, pelo trabalho que a gente faz e vem fazendo. Eu acredito que a gente pode estar brigando por coisas maiores. Então, com certeza a gente vai encarar esse próximo jogo e todos daqui para frente como uma final.