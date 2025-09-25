Cruzeiro treina com novidades e William comenta jogo contra o Vasco

No penúltimo treino do Cruzeiro antes da partida contra o Vasco, sábado (27), às 18h30, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro, o meia Eduardo e o atacante Sinisterra foram a campo na Toca da Raposa, na manhã desta quinta-feira (25). Os dois jogadores ainda não tinham participado de nenhuma atividade nesta semana, depois de ficarem de fora da vitória sobre o Red Bull Bragantino, domingo (21), no Mineirão.

Eduardo recuperou-se de indisposição gastrointestinal e volta a ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim. Já o colombiano Sinisterra, recuperando-se de estiramento na coxa direita, fez trabalhos específicos, separado dos companheiros, e não deve ganhar condições de jogo para enfrentar o Vasco.

Leonardo Jardim já tem dois desfalques para a partida de sábado (27), ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O zagueiro Villalba deve ser substituído por Jonathan Jesus, e o atacante Gabigol deixa de ser opção para o decorrer da partida.

William garante que foco total do Cruzeiro é apenas no jogo contra o Vasco

O lateral-direito William, em entrevista coletiva antes do treino, repetiu o discurso do técnico do Cruzeiro, quanto ao pensamento da equipe em busca do objetivo no Campeonato Brasileiro:

- Eu procuro, obviamente, estar brigando na parte de cima da tabela, mas procuro pensar mais jogo a jogo, porque já vivi todas as fases aqui no Cruzeiro, e agora a gente tem que manter os pés no chão, ter uma habilidade, brigar jogo a jogo e, lá no final do campeonato, a gente vê o que vai acontecer – afirmou.

Por isso, William garante que o confronto direto com o líder Flamengo, na rodada seguinte, quinta-feira (2), no Maracanã, ainda não está no pensamento dos jogadores:

- Temos que estar com a cabeça totalmente focada em tentar fazer uma grande partida lá, conquistar nosso objetivo. E aí, a gente começa a pensar no Flamengo. Mas agora é pensar na vitória, em fazer um grande trabalho lá contra o Vasco – disse o lateral.

William sabe que o Vasco será um adversário difícil, em São Januário:

- Tenho certeza de que vai ser um grande confronto, de duas equipes que buscam a vitória. Espero que a gente consiga fazer uma grande partida e sair com um resultado positivo. A gente vai se dedicar ao máximo, a intensidade estar lá em cima, como tem sido em todos os jogos. Todos os jogadores vão fazer o melhor para que a gente conquiste nosso objetivo – afirmou.

O último treino antes do jogo contra o Vasco será na tarde desta sexta-feira (26), na Toca da Raposa, seguido de viagem para o Rio de Janeiro. O Cruzeiro é o vice-líder do Brasileirão, com 50 pontos, um a menos que o Flamengo, enquanto o adversário, com a vitória por 3 a 1 sobre o Bahia, quarta-feira (24), em jogo atrasado, subiu para a 13ª posição, com 27 pontos.