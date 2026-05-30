Desfalques importantes: As opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Vasco

O técnico Eduardo Domínguez terá um grande desafio para montar o Atlético no duelo contra o Vasco. Ao todo, o treinador não poderá contar com oito jogadores. As equipes se enfrentam neste domingo (31), às 16h, em São Januário, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Eduardo Domínguez terá um grande desafio para montar o Atlético no duelo contra o Vasco. Ao todo, o treinador não poderá contar com oito jogadores. As equipes se enfrentam neste domingo (31), às 16h, em São Januário, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Parte das baixas acontece por conta de convocações para seleções. Alan Franco, Preciado e Alan Minda foram chamados pelo Equador para o início da preparação visando a Copa do Mundo, enquanto Junior Alonso está à disposição do Paraguai.

O caso de Alonso, inclusive, já envolve uma mudança em definitivo: o zagueiro se despediu do Atlético após a vitória sobre o Puerto Cabello, pela Copa Sul-Americana, e não seguirá no clube, já que será negociado com uma equipe dos Estados Unidos.

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Outro desfalque confirmado é o zagueiro Ruan, que cumpre suspensão após receber o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Corinthians.

O departamento médico também é parte das baixas. Gustavo Scarpa se recupera de uma artroscopia no joelho direito, enquanto Patrick e Índio seguem em tratamento de lesões ligamentares. O clube não divulga prazo para o retorno dos atletas.

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Opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Vasco

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Pedro Cobra

Zagueiros: Ivan Román, Vitor Hugo, Lyanco

Laterais: Natanael, Renan Lodi, Kauã Pascini

Meias: Maycon, Alexsander, Cissé, Bernard, Victor Hugo, Tomás Pérez, Igor Gomes e Iseppe

Atacantes: Reinier, Dudu, Mateo Cassierra, Cuello e Cauã Soares

Convocados: Preciado, Alan Franco, Alan Minda, Junior Alonso

Suspensos: Ruan

Lesionados: Gustavo Scarpa, Patrick, Índio

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Alexsander, Reinier e Iván Román treinamento (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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