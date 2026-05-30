Desfalques importantes: As opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Vasco
Treinador tem oito baixas para o duelo deste domingo (31)
- Matéria
- Mais Notícias
O técnico Eduardo Domínguez terá um grande desafio para montar o Atlético no duelo contra o Vasco. Ao todo, o treinador não poderá contar com oito jogadores. As equipes se enfrentam neste domingo (31), às 16h, em São Januário, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Como visitante, Atlético busca quebrar sequência negativa de sete anos contra o Vasco
Atlético Mineiro
Atlético conhece possíveis adversários das oitavas e caminho na Sul-Americana: confira
Atlético Mineiro
Das vaias aos aplausos, Bernard celebra ‘reviravolta’ e bom momento no Atlético
Atlético Mineiro
Parte das baixas acontece por conta de convocações para seleções. Alan Franco, Preciado e Alan Minda foram chamados pelo Equador para o início da preparação visando a Copa do Mundo, enquanto Junior Alonso está à disposição do Paraguai.
O caso de Alonso, inclusive, já envolve uma mudança em definitivo: o zagueiro se despediu do Atlético após a vitória sobre o Puerto Cabello, pela Copa Sul-Americana, e não seguirá no clube, já que será negociado com uma equipe dos Estados Unidos.
Outro desfalque confirmado é o zagueiro Ruan, que cumpre suspensão após receber o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Corinthians.
O departamento médico também é parte das baixas. Gustavo Scarpa se recupera de uma artroscopia no joelho direito, enquanto Patrick e Índio seguem em tratamento de lesões ligamentares. O clube não divulga prazo para o retorno dos atletas.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Vasco
Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Pedro Cobra
Zagueiros: Ivan Román, Vitor Hugo, Lyanco
Laterais: Natanael, Renan Lodi, Kauã Pascini
Meias: Maycon, Alexsander, Cissé, Bernard, Victor Hugo, Tomás Pérez, Igor Gomes e Iseppe
Atacantes: Reinier, Dudu, Mateo Cassierra, Cuello e Cauã Soares
Convocados: Preciado, Alan Franco, Alan Minda, Junior Alonso
Suspensos: Ruan
Lesionados: Gustavo Scarpa, Patrick, Índio
🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias