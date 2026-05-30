Como visitante, Atlético busca quebrar sequência negativa de sete anos contra o Vasco

O Atlético vive um retrospecto negativo diante do Vasco quando atua no mando do time carioca. As equipes voltam a se enfrentar nesse cenário no próximo domingo (31), às 16h, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O Atlético vive um retrospecto negativo diante do Vasco quando atua no mando do time carioca. As equipes voltam a se enfrentar nesse cenário no próximo domingo (31), às 16h, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O Galo não vence o Cruzmaltino no Rio de Janeiro há mais de sete anos. A última vitória aconteceu em maio de 2019, quando venceu por 2 a 1, pela 2ª rodada do Brasileirão, com gols de Elias e Yimmi Chará. Maxi López descontou para o Vasco.

Desde então, foram cinco confrontos no Rio: três vitórias do Vasco e dois empates. O encontro mais recente terminou empatado em 1 a 1, pela 19ª rodada do Brasileirão de 2025. Gabriel Menino marcou para o Atlético logo aos 37 segundos, enquanto Vegetti deixou tudo igual.

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Confira os confrontos:

Vasco 1 x 1 Atlético - 19ª rodada Brasileirão 2025

Vasco 2 x 0 Atlético - 37ª rodada Brasileirão 2024

Vasco 1 x 1 Atlético - Semifinal Copa do Brasil 2024

Vasco 1 x 0 Atlético - 20ª rodada Brasileirão 2023

Vasco 3 x 2 Atlético - 32ª rodada Brasileirão 2021

Coutinho e Rony em Vasco x Atlético-MG (Foto: Pedro Souza)

Situação de Atlético e Vasco no Brasileirão

Atlético e Vasco fazem um confronto direto no Campeonato Brasileiro, apesar de estarem separados por três posições na tabela. A diferença entre as equipes, porém, é de apenas um ponto. O Galo é o 12º colocado, com 21 pontos somados, enquanto o Cruzmaltino aparece em 16º, com 20 pontos.

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A partida será o último compromisso das equipes antes da pausa para a Copa do Mundo. Depois do confronto, os clubes terão pouco mais de um mês de preparação até a retomada do calendário oficial, prevista para a semana do dia 20 de julho.

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