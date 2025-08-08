O Atlético-MG segue vivo nas três competições que disputa, indo na direção contrária do que vinha ocorrendo nos bastidores do clube. O Galo vive uma virada na temporada, saindo de cobranças públicas de jogadores, para um dos favoritos em duas competições mata-mata.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

➡️ Atlético-MG derrota Flamengo nos pênaltis e avança às quartas

Quem acompanhou o recente caos que viveu o Atlético, esperava que o clube entrasse de vez em uma crise, mas não foi o que aconteceu. No dia 22 de julho, a notícia que assustou os torcedores atleticanos surgiu. Rony entrou na justiça pedindo rescisão com o clube, por conta de atraso de pagamentos.

continua após a publicidade

Além do atacante, outros jogadores notificaram o Galo extrajudicialmente. Scarpa, Igor Gomes e Arana surgiram entre os nomes citados.

Sula

A torcida ficou alvoroçada e com medo do possível rumo que a temporada poderia tomar. Ainda por cima, o caos começou dois dias antes do jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana, onde o Galo precisava apenas de um empate. Antes do confronto, Rubens Menin, sócio majoritário da SAF do clube, foi à Cidade do Galo conversar com o grupo, resolvendo boa parte das pendências.

O Atlético foi derrotado no tempo normal, fazendo com que a decisão fosse para os pênaltis. Com ótima atuação de Everson, o Galo se classificou, aliviando o clima de tensão.

continua após a publicidade

Rony fica

Com a resolução das pendências, Rony opta por seguir no Atlético, retirando o pedido de rescisão da justiça.

Melhora de desempenho

Após o caos, o grupo do Atlético se fechou, fortalecendo laços que antes estavam fragilizados. O Galo seguia na temporada e teria três jogos em sequência contra o Flamengo. No primeiro confronto, os mineiros foram derrotados, mas jogaram bem, como não faziam há algum tempo.

Já no jogo da Copa do Brasil, o Atlético derrotou o Flamengo em pleno Maracanã, algo impensável algumas semanas antes. Além disso, o clube venceu o Bragantino pelo Brasileirão, acabando com a sequência de derrotas na competição.

Na decisão da Copa do Brasil, o Atlético foi derrotado no tempo normal, mas novamente fez uma ótima partida. O Galo levou muito perigo e por muito pouco não marcou nos 90 minutos. Nas penalidades, novamente, Everson brilhou e classificou o Galo.

Restante da temporada

Agora, o Atlético está vivo na Sul-Americana e na Copa do Brasil, além do Brasileirão. No torneio continental, o Galo vai abrir a série contra o Godoy Cruz na próxima quinta-feira (14), pelas oitavas de final do torneio, na Arena MRV.

No Brasileirão, o Galo é o 10° colocado, mas com dois jogos a menos que boa parte das equipes. Já na Copa do Brasil, o Atlético espera o sorteio para conhecer o adversário das quartas de final.

Mas, no meio de tudo isso, uma coisa é certa. O Atlético vem para o restante da temporada muito mais fortalecido do que antes.