Os principais estaduais do Brasil já tem data e local marcado! A partir deste sábado (11), a temporada das disputas regionais começam com a estreia do Campeonato Carioca, que dará o pontapé inicial dos clubes em 2025.

continua após a publicidade

Grandes clássicos, zebras e histórias emocionantes voltam aos holofotes do país. Abaixo o Lance! apresenta um guia resumido de onde assistir e como acompanhar os principais estaduais do Brasil em 2025.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Campeonato Paulista

O Campeonato Paulista terá transmissão da Record. O torneio reúne os principais clubes do estado, incluindo os quatro gigantes Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo , e tem final marcada para o final do mês de março. A estreia das transmissões acontece no próximo dia 15, com o duelo entre Palmeiras e Portuguesa, a partir das 21h35.

continua após a publicidade

Record (TV Aberta)

Campeonato Carioca

Neste ano, Campeonato Carioca terá a cobertura de quatro canais: Globo (Apenas para o estado do RJ), Band, Sportv e Premiere. Com bola rolando já neste dia 11 (sábado), o torneio contará com três partidas transmitidas logo na rodada de estreia.

Às 16h, o Botafogo encara o Maricá, com exibição da Band. Trinta minutos depois, o Vasco abre a sua participação no confronto diante do Novo Iguaçu, com cobertura do Sportv. No dia seguinte, domingo, dia 12, o Flamengo abre a temporada contra o Boavista, com transmissão da Band, às 16h.

continua após a publicidade

Globo e Band (TV Aberta local)

Sportv (TV Fechada)

Premiere (pay-per-view)

Campeonato Gaúcho

Já o Campeonato Gaúcho tem início previsto somente para o dia 22 de janeiro. A competição será exibida pela Sportv e Premiere. Na rodada inaugural, o Grêmio enfrenta o Brasil de Pelotas, enquanto o Internacional visita o Guarany. Ambos os confrontos serão transmitidos pelo Premiere, porém ainda sem horários definidos.

Sportv (TV Fechada)

Premier (pay-per-view)

Campeonato Mineiro

Com abertura marcada para o dia 19, quando o Cruzeiro recebe a Tombense e o Atlético Mineiro encara o Aymorés, o Campeonato Mineiro será exibido pela Globo (local), Sportv e Premiere. Na rodada de estreia, os confrontos dos dois gigantes do estado serão transmitidos pelo Premiere, com bola rolando às 16h.

Globo (TV Aberta local)

Sportv (TV Fechada)

Premiere (pay-per-view)

Series FC

Quatro grandes clubes brasileiros farão uma pré-temporada diferente para 2025. Atlético-MG, Cruzeiro, Flamengo e São Paulo viajarão até a Flórida, nos Estados Unidos, para a disputa do FC Series, que acontece entre os dias 15 e 25 de janeiro. O duelo de abertura será disputado entre a Raposa e o Tricolor Paulista, a partir das 21h30, com transmissão da Band e Sportv. Além da dupla, a competição também será exibida pelo Premiere.