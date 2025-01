Campeões do Campeonato Carioca: conheça todos

O Campeonato Carioca de Futebol é uma das competições estaduais mais tradicionais do Brasil. Fundado em 1906, o torneio foi palco de algumas das maiores rivalidades e histórias do futebol nacional. Ao longo de mais de um século, o Cariocão, como é carinhosamente chamado, contou com disputas acirradas entre os clubes grandes do Rio de Janeiro e também com a presença marcante de times menores. O Lance! te mostra todos os campeões do Campeonato Carioca.

O torneio revelou grandes craques e momentos inesquecíveis, além de ser o principal palco para o confronto entre gigantes como Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Abaixo, confira todos os campeões do Campeonato Carioca, com o número de títulos e os anos de suas conquistas.

Todos os campeões do Carioca

Flamengo: 38 títulos (1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979 (Especial), 1979, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020, 2021)

Fluminense: 32 títulos (1906, 1907, 1908, 1909, 1911, 1917, 1918, 1919, 1924, 1936, 1937, 1938, 1940, 1941, 1946, 1951, 1959, 1964, 1969, 1971, 1973, 1975, 1976, 1980, 1983, 1984, 1985, 1995, 2002, 2005, 2012)

Vasco da Gama: 24 títulos (1923, 1924, 1929, 1934, 1936, 1945, 1947, 1949, 1950, 1952, 1956, 1958, 1970, 1977, 1982, 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1998, 2003, 2015, 2016)

Botafogo: 21 títulos (1907, 1910, 1912, 1930, 1932, 1933, 1934, 1935, 1948, 1957, 1961, 1962, 1967, 1968, 1989, 1990, 1997, 2006, 2010, 2013, 2018)

América-RJ: 7 títulos (1913, 1916, 1922, 1928, 1931, 1935, 1960)

Bangu: 2 títulos (1933, 1966)

São Cristóvão: 1 título (1926)

Paysandu: 1 título (1912)

Andaraí: 1 título (1916)

Paissandu: 1 título (1912)

Vila Isabel: 1 título (1924)

Rivalidades e grandes momentos

O Campeonato Carioca é palco das maiores rivalidades do estado, como o Clássico dos Milhões (Flamengo x Vasco), o Fla-Flu (Flamengo x Fluminense) e o Clássico Vovô (Fluminense x Botafogo). Esses confrontos são sinônimo de estádios lotados, jogos emocionantes e histórias que marcaram gerações.

Além dos quatro grandes clubes, equipes como América-RJ, Bangu e São Cristóvão também deixaram suas marcas, conquistando títulos históricos que engrandecem ainda mais o campeonato.

Evolução do formato

Desde a sua criação, o Campeonato Carioca passou por diversas mudanças em seu formato. Inicialmente, os jogos eram realizados em pontos corridos, mas com o passar do tempo, foram introduzidas fases eliminatórias e decisões que aumentaram a emoção do torneio. Atualmente, o Cariocão combina tradição com inovação, proporcionando grandes espetáculos ao público.

O Carioca também é reconhecido por revelar grandes jogadores, sendo uma vitrine para talentos que brilham no futebol brasileiro e internacional.