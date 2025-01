Por onde anda Tiago Reis, artilheiro do Vasco na Copinha de 2019

Tiago Reis ganhou notoriedade no futebol brasileiro ao se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019, vestindo a camisa do Vasco da Gama. Com atuações consistentes e gols decisivos, o atacante rapidamente chamou a atenção da torcida cruzmaltina e de olheiros de outros clubes. Hoje, Tiago segue sua trajetória no futebol, tendo experimentado diferentes desafios em competições nacionais e internacionais. O Lance! te conta por onde anda Tiago Reis.

O atacante começou sua carreira profissional no Vasco da Gama ainda em 2019, logo após o sucesso na Copinha. Em São Januário, participou de 47 jogos e marcou 11 gols até 2022. Apesar de mostrar potencial, enfrentou dificuldade para se firmar como titular e foi emprestado para outros clubes em busca de mais oportunidades.

Carreira no Brasil

Ainda durante seu contrato com o Vasco, Tiago Reis passou por dois empréstimos. Em 2021, foi para o Confiança, onde disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. Pelo clube sergipano, jogou 18 partidas e balançou as redes duas vezes. No ano seguinte, defendeu o Botafogo-SP, onde viveu um momento mais produtivo, marcando sete gols em 38 jogos.

Em 2023, após deixar o Vasco, Tiago Reis assinou contrato com o Botafogo-PB. No clube paraibano, disputou nove jogos e marcou apenas um gol, enfrentando um período de adaptação que limitou seu desempenho.

Por onde anda Tiago Reis?

Após sua passagem pelo Botafogo-PB, Tiago decidiu buscar novos ares no exterior. No final de 2023, assinou contrato com o Mesaimeer, clube do Catar. Lá, encontrou um cenário mais favorável, marcando nove gols em 13 partidas, e sendo um dos destaques da equipe na temporada. Essa experiência bem-sucedida consolidou sua decisão de explorar o futebol internacional.

Em 2024, Tiago Reis assinou com o Nacional, clube tradicional do Uruguai. Apesar de ainda não ter balançado as redes em suas primeiras sete partidas, o atacante busca retomar o ritmo e se firmar como uma peça importante no elenco.

Clubes que Tiago Reis jogou:

2019–2022: Vasco da Gama

Vasco da Gama 2021: Confiança (empréstimo)

Confiança (empréstimo) 2022: Botafogo-SP (empréstimo)

Botafogo-SP (empréstimo) 2023: Botafogo-PB

Botafogo-PB 2023–2024: Mesaimeer

Mesaimeer 2024–: Nacional

Perspectivas para o futuro

Com apenas 24 anos, Tiago Reis ainda tem tempo para evoluir e consolidar sua carreira. Sua jornada mostra resiliência e vontade de se adaptar a diferentes realidades do futebol. Após experiências no Brasil, no Catar e no Uruguai, o atacante carrega aprendizados que podem ajudá-lo a atingir novos patamares.

Tiago segue como exemplo de jogador que, mesmo enfrentando adversidades, não desiste de buscar oportunidades para crescer. A experiência internacional, especialmente no Nacional, pode ser um divisor de águas em sua trajetória.