Campeões do Campeonato Baiano: conheça todos

O Campeonato Baiano é uma das competições estaduais mais antigas do futebol nacional, tendo sido disputado pela primeira vez em 1905. O torneio é marcado por sua rica história, rivalidades intensas e a presença de clubes tradicionais que ajudaram a consolidar o futebol no estado da Bahia. O Lance! te conta todos os campeões do Campeonato Baiano.

Bahia e Vitória dominam amplamente o cenário do estadual, acumulando a maioria dos títulos ao longo das décadas. No entanto, clubes do interior também têm seus momentos de destaque, com conquistas que surpreenderam o cenário esportivo. Abaixo, confira a lista completa de todos os campeões do Campeonato Baiano, com o número de títulos e os anos de cada vitória.

Todos os campeões do Campeonato Baiano

Bahia: 49 títulos (1931, 1933, 1934, 1936, 1938, 1940, 1941, 1944, 1945, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1954, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1967, 1968, 1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1981, 1982, 1986, 1987, 1988, 1991, 1993, 1994, 1998, 1999, 2001, 2012, 2014, 2015, 2018, 2019, 2023)

História do Campeonato Baiano

O torneio começou em 1905, sendo um dos primeiros campeonatos estaduais do Brasil. Inicialmente dominado por clubes como Ypiranga e Galícia, o estadual viu a ascensão de Bahia e Vitória como as forças hegemônicas a partir da década de 1930.

Nos últimos anos, equipes do interior, como Atlético de Alagoinhas e Juazeirense, começaram a desafiar o domínio da dupla Ba-Vi, adicionando diversidade e emoção à competição.

Formato atual

O Campeonato Baiano é disputado em duas fases principais. Na primeira, os clubes jogam entre si em turno único, e os quatro melhores classificados avançam para as semifinais. A fase final é decidida em dois jogos, e o campeão garante vagas na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste.

