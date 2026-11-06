Vado x Ravenna: onde assistir, horário e escalações
Vado x Ravenna: pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Vado e Ravenna se enfrentam neste sábado (7), às 13h30 (horário de Brasília), no Stadio Giuseppe Sivori, em Sestri Levante, pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Vado empatou com o Grosseto por 2 a 2 em casa pela Serie C1. Já o Ravenna venceu o Pineto por 2 a 1 em casa pela mesma competição.
Na tabela de classificação da Serie C1 2026/2027, o Vado e o Ravenna disputam a 13ª rodada do Girone B, buscando melhorar suas posições no campeonato.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 7 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Giuseppe Sivori, Sestri Levante
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 7 de Novembro de 2026, às 13h30
Local: Stadio Giuseppe Sivori, Sestri Levante
Rodada: 13
Fase: Girone B
Escalações prováveis
Vado
Técnico: G. Riolfo
A. Bellocci; F. Saiani, M. Saltarelli, F. Gulinelli e M. Lazzarini; D. Hergheligiu, Z. Hamlili e M. De Rinaldis; D. Vita, M. Ferro e I. Cernigoi.
Ravenna
Técnico: A. Mandorlini
G. Venturi; C. Bani, G. Zaro, A. Esposito e G. Donati; Vinicius, E. Duca e L. Lonardi; M. Maggio, S. Rabbi e C. Spini.
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