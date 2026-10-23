Union Brescia x Cittadella: onde assistir, horário e escalações

Union Brescia e Cittadella se enfrentam neste sábado (24), às 12h30 (horário de Brasília), no Stadio Mario Rigamonti, em Brescia, pela 11ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Union Brescia foi derrotado pelo Giana Erminio por 2 a 1, fora de casa, pela Serie C1. Já o Cittadella venceu o Arzignano Valchiampo por 1 a 0, em casa, também pela Serie C1.

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Na tabela de classificação da Serie C1 2026/2027, o Union Brescia e o Cittadella disputam a 11ª rodada do Girone A, buscando posições melhores na competição.

Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone A)

📅 Data: 24 de Outubro de 2026

⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)

📍 Local: Stadio Mario Rigamonti, Brescia

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 24 de Outubro de 2026, às 12h30

Local: Stadio Mario Rigamonti, Brescia

Rodada: 11

Fase: Girone A

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Escalações prováveis

Union Brescia

Técnico: E. Corini

G. Zacchi; L. Silvestri, S. Sina, T. Casasola e D. Balestrero; B. Boci, A. Rizzo Pinna e A. Mercati; A. Mallamo, J. Pellegrini e A. Spagnoli.

Cittadella

Técnico: R. Musso

A. Zanellati; F. Toffanin, M. Gobbato, B. Martella e A. Ndrecka; F. D'Alessio, M. Sangalli e G. Frisenna; E. Ihnatov, M. Antonucci e D. Mensah.