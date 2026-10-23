Union Brescia x Cittadella: onde assistir, horário e escalações
Union Brescia x Cittadella: pela 11ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Union Brescia e Cittadella se enfrentam neste sábado (24), às 12h30 (horário de Brasília), no Stadio Mario Rigamonti, em Brescia, pela 11ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Union Brescia foi derrotado pelo Giana Erminio por 2 a 1, fora de casa, pela Serie C1. Já o Cittadella venceu o Arzignano Valchiampo por 1 a 0, em casa, também pela Serie C1.
Na tabela de classificação da Serie C1 2026/2027, o Union Brescia e o Cittadella disputam a 11ª rodada do Girone A, buscando posições melhores na competição.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 24 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Mario Rigamonti, Brescia
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 24 de Outubro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Mario Rigamonti, Brescia
Rodada: 11
Fase: Girone A
Escalações prováveis
Union Brescia
Técnico: E. Corini
G. Zacchi; L. Silvestri, S. Sina, T. Casasola e D. Balestrero; B. Boci, A. Rizzo Pinna e A. Mercati; A. Mallamo, J. Pellegrini e A. Spagnoli.
Cittadella
Técnico: R. Musso
A. Zanellati; F. Toffanin, M. Gobbato, B. Martella e A. Ndrecka; F. D'Alessio, M. Sangalli e G. Frisenna; E. Ihnatov, M. Antonucci e D. Mensah.
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