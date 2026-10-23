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São Bernardo x Vila Nova-GO: onde assistir, horário e escalações

São Bernardo x Vila Nova-GO: pela 35ª rodada do Brasileirão Série B 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 04:31
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Brasileirão Série B 2026 - São Bernardo x Vila Nova-GO
Onde assistir ao vivo a partida entre São Bernardo e Vila Nova-GO pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

São Bernardo e Vila Nova-GO se enfrentam neste sábado (24), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, pela 35ª rodada da Série B do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o São Bernardo foi derrotado pelo Criciúma por 0 a 1, pela Série B, em jogo realizado em casa. Já o Vila Nova-GO empatou com o Novorizontino por 2 a 2, também pela Série B, atuando em casa.

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Na tabela de classificação, o São Bernardo ocupa a 15ª colocação, com 37 pontos. O Vila Nova-GO, por sua vez, está em 10º lugar, com 44 pontos.

Onde assistir

  • Competição: Série B (temporada regular)
  • 📅 Data: 24 de outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo, São Paulo
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 24 de outubro de 2026, às 16h30
Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo, São Paulo
Rodada: 35
Fase: temporada regular

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Estádio Primeiro de Maio
(Foto: Divulgação)
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