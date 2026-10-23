São Bernardo x Vila Nova-GO: onde assistir, horário e escalações

São Bernardo e Vila Nova-GO se enfrentam neste sábado (24), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, pela 35ª rodada da Série B do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o São Bernardo foi derrotado pelo Criciúma por 0 a 1, pela Série B, em jogo realizado em casa. Já o Vila Nova-GO empatou com o Novorizontino por 2 a 2, também pela Série B, atuando em casa.

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Na tabela de classificação, o São Bernardo ocupa a 15ª colocação, com 37 pontos. O Vila Nova-GO, por sua vez, está em 10º lugar, com 44 pontos.

Onde assistir

Competição: Série B (temporada regular)

📅 Data: 24 de outubro de 2026

⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo, São Paulo

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Série B 2026

Data e horário: 24 de outubro de 2026, às 16h30

Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo, São Paulo

Rodada: 35

Fase: temporada regular

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