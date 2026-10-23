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Ponte Preta x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações

Ponte Preta x Fortaleza: pela 35ª rodada do Brasileirão Série B 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 04:31
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Brasileirão Série B 2026 - Ponte Preta x Fortaleza
Onde assistir ao vivo a partida entre Ponte Preta e Fortaleza pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

Ponte Preta e Fortaleza se enfrentam neste sábado (24), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba, pela 35ª rodada da Série B do Brasileirão 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, a Ponte Preta empatou com o Atlético-GO por 1 a 1, pela Série B. Já o Fortaleza venceu o Sport por 2 a 0, também pela Série B. Pelo Brasileirão Série B 2026, as equipes seguem buscando pontos importantes na temporada regular.

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Na tabela de classificação, a Ponte Preta ocupa a 14ª colocação, enquanto o Fortaleza está em 5º lugar, ambos na Série B do Brasileirão 2026.

Onde assistir

  • Competição: Série B (temporada regular)
  • 📅 Data: 24 de outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Ítalo Mário Limongi, Indaiatuba, São Paulo
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 24 de outubro de 2026, às 18h30
Local: Estádio Ítalo Mário Limongi, Indaiatuba, São Paulo
Rodada: 35
Fase: temporada regular

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Escalações prováveis

Ponte Preta
Técnico: Gilson Kleina
Vinicius Ferrari; Danilo Barcelos, Felipe Di Mauro, Gabriel Caran e S. Palacios; Rodrigo Souza, Gustavo Telles e Karl; Danilo Peu, David da Hora e Emanuell Ferreira.

Fortaleza
Técnico: Paulo Autuori
João Ricardo; Bastos, T. Cardona, Neris e Maílton; Maurício Mucuri, Pierre e Ronald; Rodriguinho, Luiz Fernando e J. Cantillo.

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