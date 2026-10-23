Atlético-GO x Novorizontino: onde assistir, horário e escalações
Atlético-GO x Novorizontino: pela 35ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
Atlético-GO e Novorizontino se enfrentam neste sábado (24), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 35ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Atlético-GO empatou com a Ponte Preta por 1 a 1, fora de casa, pela Série B. Já o Novorizontino empatou com o Vila Nova-GO por 2 a 2, fora de casa, também pela Série B.
Na tabela de classificação, o Atlético-GO ocupa a 10ª colocação, com 44 pontos. O Novorizontino, por sua vez, está em 7º lugar, com 49 pontos.
Onde assistir
- Competição: Série B (Temporada regular)
- 📅 Data: 24 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia, Goiás
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 24 de Outubro de 2026, às 16h30
Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia, Goiás
Rodada: 35
Fase: Temporada regular
Escalações prováveis
Atlético-GO
Técnico: Roger Silva
Paulo Vítor; Guilherme Lopes, Adriano Martins, J. Barreto e Ewerthon; Netinho, Leandro Vilela e Guilherme Marques; Geovany Soares, Gustavo Maia e Gustavo Coutinho.
Novorizontino
Técnico: Enderson Moreira
Jordi; J. Lora, Eduardo Brock, Carlinhos e Madson; Matheus Bianqui, Luís Oyama e Rômulo; Nicolas Careca, Reidiney e Robson.
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