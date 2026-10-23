CRB-AL x Londrina-PR: onde assistir, horário e escalações
CRB-AL x Londrina-PR: pela 35ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
CRB-AL e Londrina-PR se enfrentam neste sábado (24), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas, pela 35ª rodada da Série B do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o CRB-AL foi derrotado pelo Botafogo-SP por 1 a 0, pela Série B, em 18 de outubro de 2026. Já o Londrina-PR venceu o Cuiabá-MT por 1 a 0, pela Série B, em 20 de outubro de 2026.
Na tabela de classificação, o CRB-AL ocupa a 14ª colocação, com 39 pontos. O Londrina-PR, por sua vez, está em 11º lugar, com 44 pontos.
Onde assistir
- Competição: Série B (temporada regular)
- 📅 Data: 24 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Rei Pelé, Maceió, Alagoas
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 24 de outubro de 2026, às 18h30
Local: Estádio Rei Pelé, Maceió, Alagoas
Rodada: 35
Fase: temporada regular
Escalações prováveis
CRB-AL
Técnico: Fábio Matias
Vitor Caetano; Lucas Lovat, Lyncon, Bressan e Hereda; Pedro Castro, Danielzinho e Crystopher; Dadá Belmonte, Thiaguinho e Mikael.
Londrina-PR
Técnico: Hugo Chacon
Luan Ribeiro; Heron, Wallace, Caio e Kauê Leonardo; Tárik, Guilherme Portuga e Geovane Meurer; Herbert, Vitinho e William Pottker.
Tudo sobre
Onde Assistir
Operário-PR x Athletic Club MG: onde assistir, horário e escalaçõesHá 32 minutos
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (22/10/2026)Há 21 horas
Onde Assistir
Hoffenheim x Lyon: onde assistir, horário e escalaçõesHá 23 horas
Onde Assistir
Sturm Graz x Olympique de Marseille: onde assistir, horário e escalaçõesHá 23 horas
Onde Assistir
Juventus x Rennes: onde assistir, horário e escalaçõesHá 23 horas
Onde Assistir
Sport x Criciúma: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 dia
Mais LANCE!