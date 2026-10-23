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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (23/10/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
23/10/2026 07:30
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Kaio Jorge comemora gol para o Cruzeiro diante do Grêmio
Kaio Jorge, do Cruzeiro, comemora seu gol contra o Gremio (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)

A sexta-feira (23) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas por diversas ligas nacionais e internacionais. Os destaques ficam para Ipswich Town x Nottingham Forest, Alavés x Málaga, Torino x Monza Brianza e Brestois x Nice.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 23 de outubro de 2026):

Liga Saudita

10h30 – Al Faysaly Al Majmaah x Al Nasr Riyadh

12h30 – Al Ittihad x Diriyah Club

15h – Al Quadisiya x Al Hilal

Bundesliga

15h30 – Stuttgart x Borussia Mönchengladbach

Kane posa com o troféu de artilheiro da Bundesliga pelo Bayern com 36 gols marcados
Kane posa com o troféu de artilheiro da última Bundesliga pelo Bayern com 36 gols marcados (Foto: Alexandra Beier/AFP)

Serie C1

15h30 – Altamura x Potenza

15h30 – Casertana x Bari

15h30 – Ostiamare x Vado

15h30 – Perugia x Pescara

15h30 – Pineto x Gubbio

Serie A TIM

15h45 – Torino x Monza Brianza

Ligue 1

15h45 – Brestois x Nice

Premier League

16h – Ipswich Town x Nottingham Forest
Onde assistir: Disney +

La Liga

16h – Alavés x Málaga
Onde assistir: Disney + e Prime Video

Série B

19h30 – Operário-PR x Athletic Club MG

21h – Sport x Criciúma

Brasileirão Série A

20h – Cruzeiro x Remo-PA

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