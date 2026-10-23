Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (23/10/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A sexta-feira (23) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas por diversas ligas nacionais e internacionais. Os destaques ficam para Ipswich Town x Nottingham Forest, Alavés x Málaga, Torino x Monza Brianza e Brestois x Nice.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 23 de outubro de 2026):
Liga Saudita
10h30 – Al Faysaly Al Majmaah x Al Nasr Riyadh
12h30 – Al Ittihad x Diriyah Club
15h – Al Quadisiya x Al Hilal
Bundesliga
15h30 – Stuttgart x Borussia Mönchengladbach
Serie C1
15h30 – Altamura x Potenza
15h30 – Casertana x Bari
15h30 – Ostiamare x Vado
15h30 – Perugia x Pescara
15h30 – Pineto x Gubbio
Serie A TIM
15h45 – Torino x Monza Brianza
Ligue 1
15h45 – Brestois x Nice
Premier League
16h – Ipswich Town x Nottingham Forest
Onde assistir: Disney +
La Liga
16h – Alavés x Málaga
Onde assistir: Disney + e Prime Video
Série B
19h30 – Operário-PR x Athletic Club MG
21h – Sport x Criciúma
Brasileirão Série A
20h – Cruzeiro x Remo-PA
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