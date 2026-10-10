Treviso x Ospitaletto: onde assistir, horário e escalações
Treviso x Ospitaletto: pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Treviso e Ospitaletto se enfrentam no dia 11 de outubro, às 12h30, no Stadio Omobono Tenni, pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último jogo, o Treviso vem de empate em Treviso 0 x 0 Giana Erminio, pela Serie C1, em 4 de outubro. Nos jogos anteriores, o time empatou com Desenzano em casa e venceu o Renate fora de casa.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 11 de outubro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Omobono Tenni, Treviso
Rodada: 9
Fase: Girone A
Ospitaletto vem de empate em Ospitaletto 1 x 1 Renate, pela Serie C1, em 3 de outubro. Antes, venceu o Novara fora de casa e perdeu para o Cittadella em casa.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 11 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Omobono Tenni, Treviso
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Treviso
Técnico: E. Gorini
T. Nobile; D. Bove, A. Maestrelli, D. Cappelletti e D. Liotti; A. Brigati, F. Romeo e R. Gucher; L. Paganini, E. Gerbi e D. Ndulue.
Ospitaletto
Técnico: A. Quaresmini
M. Ferrante; M. Casali, R. Nessi, P. Parmiggiani e M. Gualandris; M. Guarneri, M. Panatti e G. Mondini; F. Galuppini, D. Stefanoni e F. Gobbi.
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