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Treviso x Ospitaletto: onde assistir, horário e escalações

Treviso x Ospitaletto: pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/10/2026 04:04
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Serie C1 2026/2027 - Treviso x Ospitaletto
Onde assistir ao vivo a partida entre Treviso e Ospitaletto pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Treviso e Ospitaletto se enfrentam no dia 11 de outubro, às 12h30, no Stadio Omobono Tenni, pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último jogo, o Treviso vem de empate em Treviso 0 x 0 Giana Erminio, pela Serie C1, em 4 de outubro. Nos jogos anteriores, o time empatou com Desenzano em casa e venceu o Renate fora de casa.

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FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 11 de outubro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Omobono Tenni, Treviso
Rodada: 9
Fase: Girone A

Ospitaletto vem de empate em Ospitaletto 1 x 1 Renate, pela Serie C1, em 3 de outubro. Antes, venceu o Novara fora de casa e perdeu para o Cittadella em casa.

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Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone A)
  • 📅 Data: 11 de outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Omobono Tenni, Treviso
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Treviso
Técnico: E. Gorini
T. Nobile; D. Bove, A. Maestrelli, D. Cappelletti e D. Liotti; A. Brigati, F. Romeo e R. Gucher; L. Paganini, E. Gerbi e D. Ndulue.

Ospitaletto
Técnico: A. Quaresmini
M. Ferrante; M. Casali, R. Nessi, P. Parmiggiani e M. Gualandris; M. Guarneri, M. Panatti e G. Mondini; F. Galuppini, D. Stefanoni e F. Gobbi.

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