Desenzano x Dolomiti Bellunesi: onde assistir, horário e escalações
Desenzano x Dolomiti Bellunesi: pela 9ª rodada do Serie C1 2026/2027.
Desenzano e Dolomiti Bellunesi se enfrentam no dia 10 de outubro, às 12h30, no Stadio Comunale Ospitaletto, pela 9ª rodada do Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Desenzano vem de vitória em Folgore Caratese 1 x 2 Desenzano, pelo Serie C1, em 3 de outubro. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe empatou em Desenzano 0 x 0 Juventus II e em Treviso 0 x 0 Desenzano.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 10 de outubro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Comunale Ospitaletto, Ospitaletto
Rodada: 9
Fase: Girone A
Dolomiti Bellunesi vem de derrota em Dolomiti Bellunesi 1 x 2 Novara, pelo Serie C1, em 4 de outubro. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe empatou em Union Brescia 1 x 1 Dolomiti Bellunesi e perdeu em Dolomiti Bellunesi 1 x 2 Lumezzane.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 10 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Ospitaletto, Ospitaletto
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Desenzano
Técnico: M. Gaburro
S. Minelli; L. Milani, T. Panelli, A. Pilati e M. Parlato; F. Liberati, A. De Francesco e L. Lupano; K. Biondi, A. Procaccio e S. Russini.
Dolomiti Bellunesi
Técnico: A. Bonatti
L. Sonzogni; F. Migliardi, N. Gobetti, D. Mondonico e M. Saccani; R. Ba, L. Montenegro e L. Agosti; L. Clemenza, T. Cossalter e E. Toçi.
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