Ostiamare x Pianese: onde assistir, horário e escalações
Ostiamare x Pianese: pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Ostiamare e Pianese se enfrentam no dia 10 de outubro, às 12h30, no Stadio Pasquale Giannattasio, em Roma, pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Ostiamare vem de empate em Latina, 1 x 1, pela Serie C1, em 4 de outubro. Nos jogos anteriores, empatou em casa com Forlì por 1 a 1 e venceu fora o Gubbio por 2 a 0.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 10 de outubro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Pasquale Giannattasio, Roma
Rodada: 9
Fase: Girone B
Pianese vem de vitória em casa contra Ravenna por 2 a 1, em 4 de outubro. Antes, perdeu fora para Livorno por 3 a 2 e empatou em casa com Sambenedettese por 1 a 1.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 10 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Pasquale Giannattasio, Roma
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Ostiamare
Técnico: D. D'Antoni
F. Vertua; M. Vagnoni, R. Brosco, P. Giordani e D. Piroli; F. Carbone, F. Casolari e D. Greco; F. Tosku, R. Tonin e F. D'Andrea.
Pianese
Técnico: A. Zanchetta
G. Astaldi; M. Gorelli, N. Pintus, G. Morelli e L. Di Cosmo; F. Proietto, M. Bertini e M. Tirelli; C. Martey, S. Ianesi e L. Bellini.
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