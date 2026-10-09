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Ostiamare x Pianese: onde assistir, horário e escalações

Ostiamare x Pianese: pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/10/2026 04:04
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Serie C1 2026/2027 - Ostiamare x Pianese
Onde assistir ao vivo a partida entre Ostiamare e Pianese pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Ostiamare e Pianese se enfrentam no dia 10 de outubro, às 12h30, no Stadio Pasquale Giannattasio, em Roma, pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Ostiamare vem de empate em Latina, 1 x 1, pela Serie C1, em 4 de outubro. Nos jogos anteriores, empatou em casa com Forlì por 1 a 1 e venceu fora o Gubbio por 2 a 0.

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FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 10 de outubro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Pasquale Giannattasio, Roma
Rodada: 9
Fase: Girone B

Pianese vem de vitória em casa contra Ravenna por 2 a 1, em 4 de outubro. Antes, perdeu fora para Livorno por 3 a 2 e empatou em casa com Sambenedettese por 1 a 1.

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Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone B)
  • 📅 Data: 10 de outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Pasquale Giannattasio, Roma
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Ostiamare
Técnico: D. D'Antoni
F. Vertua; M. Vagnoni, R. Brosco, P. Giordani e D. Piroli; F. Carbone, F. Casolari e D. Greco; F. Tosku, R. Tonin e F. D'Andrea.

Pianese
Técnico: A. Zanchetta
G. Astaldi; M. Gorelli, N. Pintus, G. Morelli e L. Di Cosmo; F. Proietto, M. Bertini e M. Tirelli; C. Martey, S. Ianesi e L. Bellini.

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