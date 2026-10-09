Arzignano Valchiampo x Juventus II: onde assistir, horário e escalações
Arzignano Valchiampo x Juventus II: pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Arzignano Valchiampo e Juventus II se enfrentam no dia 10 de outubro, às 12h30, no Stadio Tommaso Dal Molin, pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Arzignano Valchiampo vem de empate em casa contra o Pergolettese, 2 a 2, pela Serie C1, em 3 de outubro. Antes disso, conquistou vitórias sobre o AC Carpi por 3 a 0 fora de casa e sobre o Renate por 2 a 1 em casa, ambas pela mesma competição.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 10 de outubro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Tommaso Dal Molin, Arzignano
Rodada: 9
Fase: Girone A
Já a Juventus II vem de empate fora de casa contra o Desenzano, 0 a 0, pela Serie C1, em 26 de setembro. Antes, sofreu derrota em casa para o Albinoleffe por 5 a 3, também pela Serie C1.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 10 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Tommaso Dal Molin, Arzignano
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Arzignano Valchiampo
Técnico: D. Di Donato
F. Manfrin; A. Nenna, A. Milillo, E. De Santis e F. Cariolato; M. Moretti, C. Gatti e M. Penta; E. Lakti, M. Fosu e A. Mattioli.
Juventus II
Técnico: M. Brambilla
R. Radu; C. Corradi, A. Montero, N. Rizzo e J. Grelaud; F. Savio, F. Melegoni e F. Macca; A. Owusu, J. Oboavwoduo e S. Guerra.
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