Barcelona x Getafe: onde assistir, horário e escalações
Barcelona x Getafe: pela 8ª rodada da La Liga 2026/2027.
Barcelona e Getafe se enfrentam neste sábado (10), às 13h30 (de Brasília), no Spotify Camp Nou, pela oitava rodada de La Liga 2026/27. A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV. O Lance! acompanha o confronto em tempo real.
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O Barcelona chega ao confronto após vencer o Sevilla por 3 a 1, fora de casa, na rodada anterior. A equipe de Hansi Flick tenta aproveitar o retorno ao Camp Nou para somar mais três pontos no Campeonato Espanhol. Lamine Yamal deve liderar o setor ofensivo, enquanto Gabriel Jesus aparece entre as opções para o ataque. Raphinha se recuperou de um desconforto muscular, mas sua utilização dependerá da decisão da comissão técnica.
Ficha do jogo
Do outro lado, o Getafe também venceu na última rodada e bateu o Málaga por 1 a 0, com gol de Iván Azón nos minutos finais. O resultado encerrou uma sequência de quatro partidas sem vitória. Comandada por José Bordalás, a equipe tenta surpreender fora de casa, enquanto Kiko Femenía voltou aos treinamentos após se recuperar de uma lesão muscular.
Tudo sobre Barcelona x Getafe (onde assistir, horário e escalações):
✅ FICHA TÉCNICA
Barcelona 🆚 Getafe
La Liga - 8ª rodada
📆 Data e horário: sábado, 10 de outubro de 2026, às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Spotify Camp Nou, Barcelona, Espanha
📺 Onde assistir: ESPN, Disney+ (streaming) e CazéTV
📲 Tempo real: Lance!
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan García; Xavi Espart, Jules Koundé, Pau Cubarsí e Gerard Martín; Rodri, Pedri e Fermín López; Gabriel Jesus, Lamine Yamal e Karim Adeyemi.
🔵 Getafe (Técnico: José Bordalás)
David Soria; Johan Mojica, Zaid Romero, Djené e Andrés García; Mario Martín, Nemanja Gudelj e Ramón Terrats; Martín Satriano, Enes Ünal e Iván Azón.
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