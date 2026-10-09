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Barcelona x Getafe: onde assistir, horário e escalações

Barcelona x Getafe: pela 8ª rodada da La Liga 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/10/2026 11:55
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La Liga 2026/2027 - Barcelona x Getafe
Onde assistir ao vivo a partida entre Barcelona e Getafe pelo La Liga 2026/2027 (Arte / Lance!)

Barcelona e Getafe se enfrentam neste sábado (10), às 13h30 (de Brasília), no Spotify Camp Nou, pela oitava rodada de La Liga 2026/27. A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV. O Lance! acompanha o confronto em tempo real.

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O Barcelona chega ao confronto após vencer o Sevilla por 3 a 1, fora de casa, na rodada anterior. A equipe de Hansi Flick tenta aproveitar o retorno ao Camp Nou para somar mais três pontos no Campeonato Espanhol. Lamine Yamal deve liderar o setor ofensivo, enquanto Gabriel Jesus aparece entre as opções para o ataque. Raphinha se recuperou de um desconforto muscular, mas sua utilização dependerá da decisão da comissão técnica.

Ficha do jogo

BAR
GET
8ª rodada
La Liga
Data e Hora
sábado, 10 de outubro de 2026, às 13h30 (de Brasília)
Local
Spotify Camp Nou, Barcelona, Espanha
Árbitro
Onde assistir
CazéTV

Do outro lado, o Getafe também venceu na última rodada e bateu o Málaga por 1 a 0, com gol de Iván Azón nos minutos finais. O resultado encerrou uma sequência de quatro partidas sem vitória. Comandada por José Bordalás, a equipe tenta surpreender fora de casa, enquanto Kiko Femenía voltou aos treinamentos após se recuperar de uma lesão muscular.

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Tudo sobre Barcelona x Getafe (onde assistir, horário e escalações):

✅ FICHA TÉCNICA

Barcelona 🆚 Getafe
La Liga - 8ª rodada

📆 Data e horário: sábado, 10 de outubro de 2026, às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Spotify Camp Nou, Barcelona, Espanha
📺 Onde assistir: ESPN, Disney+ (streaming) e CazéTV
📲 Tempo real: Lance!

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan García; Xavi Espart, Jules Koundé, Pau Cubarsí e Gerard Martín; Rodri, Pedri e Fermín López; Gabriel Jesus, Lamine Yamal e Karim Adeyemi.

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🔵 Getafe (Técnico: José Bordalás)
David Soria; Johan Mojica, Zaid Romero, Djené e Andrés García; Mario Martín, Nemanja Gudelj e Ramón Terrats; Martín Satriano, Enes Ünal e Iván Azón.

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La Liga 2026/2027 - Barcelona x Getafe
Onde assistir ao vivo a partida entre Barcelona e Getafe pelo La Liga 2026/2027 (Arte / Lance!)
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