Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (09/10/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A sexta-feira (9) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas pelos campeonatos Saudita, Alemão, Francês e Espanhol, além de duelos na Holanda, Portugal, Turquia, Argentina e Inglaterra. Os destaques ficam para Al Kholood x Al Qadsiah, Borussia Dortmund x Werder Bremen e Lens x Lyon.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 9 de outubro de 2026):
Campeonato Saudita
10h50 – Al Kholood x Al Qadsiah – Canal GOAT e XSports
11h55 – Al Fateh x Al Ahli – Canal GOAT e Bandsports
15h – Al Nassr x Al Diriyah – Canal GOAT e XSports
Campeonato Turco
14h – Galatasaray x Kasimpasa – ESPN 4 e Disney+
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Campeonato Português
14h45 – Moreirense x Gil Vicente – Disney+
16h15 – Braga x Sporting – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Holandês
15h – PSV x Heerenveen – Disney+
Eliminatórias da Copa Feminina – Europa
15h15 – Bélgica (F) x Polônia (F) – Disney+
Campeonato Alemão
15h30 – Borussia Dortmund x Werder Bremen – CazéTV e OneFootball
Amistoso Feminino
15h30 – Alemanha (F) x Austrália (F) – ESPN 2 e Disney+
Campeonato Francês
15h45 – Lens x Lyon – CazéTV
Campeonato Espanhol
16h – Málaga x Espanyol – CazéTV
Campeonato Inglês – Segunda Divisão
16h – West Ham x Queens Park Rangers – ESPN e Disney+
Campeonato Argentino
18h – Gimnasia La Plata x Atlético Tucumán – Disney+
19h30 – Instituto x Boca Juniors – ESPN 4 e Disney+
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