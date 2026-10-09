Vis Pesaro x Grosseto: onde assistir, horário e escalações
Vis Pesaro x Grosseto: pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Vis Pesaro e Grosseto se enfrentam no dia 10 de outubro, às 9h30, no Stadio Tonino Benelli, pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No Grupo B da Serie C1 2026/2027, o Vis Pesaro vem de vitória por 2 a 1 diante do Guidonia Montecelio 1937, em casa, na última rodada. Antes disso, sofreu derrota por 3 a 1 para o Spezia fora de casa.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 10 de outubro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Tonino Benelli, Pesaro
Rodada: 9
Fase: Girone B
O Grosseto, por sua vez, vem de derrota por 3 a 1 para a Sambenedettese em casa. Antes, conquistou vitórias importantes, como 4 a 0 contra o Pineto fora de casa e 2 a 0 diante do Perugia em casa.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 10 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Tonino Benelli, Pesaro
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Vis Pesaro
Técnico: A. Gennari
A. Gomis; F. Pompilio, D. Tonucci, P. Giorgini e N. Conti; M. Pucciarelli, M. Di Paola e E. Mariani; G. Maucci, F. Nicastro e Amadou Konate.
Grosseto
Técnico: P. Indiani
A. Marcu; M. Mannelli, F. Ampollini, D. Brenna e A. Montini; M. Damiani, L. Andreoli e M. Gaddini; F. Fabri, L. Sabattini e L. Gori.
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