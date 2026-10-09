Novara x Cittadella: onde assistir, horário e escalações
Novara x Cittadella: pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Novara e Cittadella se enfrentam no dia 10 de outubro, às 12h30, no Stadio Comunale Silvio Piola, pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último jogo, o Novara venceu fora de casa o Dolomiti Bellunesi por 2 a 1, pela Serie C1. Antes disso, o time perdeu em casa para o Ospitaletto por 2 a 0 e empatou com o AC Carpi por 2 a 2, ambos pela mesma competição.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 10 de outubro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Comunale Silvio Piola, Novara
Rodada: 9
Fase: Girone A
O Cittadella vem de derrota em casa para o Albinoleffe por 2 a 1, pela Serie C1. Antes disso, venceu o Lecco por 3 a 0 em casa e o Ospitaletto por 1 a 0 fora, também pela mesma competição.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 10 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Silvio Piola, Novara
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Novara
Técnico: A. Birindelli
F. Brancolini; S. Lartey, F. Lorenzini, M. Miceli e L. Moretti; A. Valdesi, G. Basso e R. Collodel; E. Lanini, M. Romano e D. Zuppel.
Cittadella
Técnico: R. Musso
A. Zanellati; B. Martella, F. Toffanin, M. Gobbato e A. Ndrecka; L. Paolucci, M. Sangalli e F. Amatucci; E. Anastasia, J. Ekuban e M. Antonucci.
Tudo sobre
Fórmula 1
GP de Singapura: horários e onde assistir à F1 nesta sexta-feira (9)Há 4 horas
Vôlei
Fluminense x Tijuca: horário e onde assistir ao Carioca de vôleiHá 11 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (08/10/2026)Há 19 horas
Onde Assistir
Union Brescia x Pro Vercelli: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 dia
Onde Assistir
Fluminense x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo BrasileirãoHá 1 dia
Onde Assistir
Athletico-PR x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo BrasileirãoHá 1 dia
Mais LANCE!