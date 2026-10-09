Novara x Cittadella: onde assistir, horário e escalações

Novara e Cittadella se enfrentam no dia 10 de outubro, às 12h30, no Stadio Comunale Silvio Piola, pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último jogo, o Novara venceu fora de casa o Dolomiti Bellunesi por 2 a 1, pela Serie C1. Antes disso, o time perdeu em casa para o Ospitaletto por 2 a 0 e empatou com o AC Carpi por 2 a 2, ambos pela mesma competição.

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FICHA do confronto

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 10 de outubro de 2026, às 12h30

Local: Stadio Comunale Silvio Piola, Novara

Rodada: 9

Fase: Girone A

O Cittadella vem de derrota em casa para o Albinoleffe por 2 a 1, pela Serie C1. Antes disso, venceu o Lecco por 3 a 0 em casa e o Ospitaletto por 1 a 0 fora, também pela mesma competição.

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Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone A) 📅 Data: 10 de outubro de 2026 ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília) 📍 Local: Stadio Comunale Silvio Piola, Novara Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Novara

Técnico: A. Birindelli

F. Brancolini; S. Lartey, F. Lorenzini, M. Miceli e L. Moretti; A. Valdesi, G. Basso e R. Collodel; E. Lanini, M. Romano e D. Zuppel.

Cittadella

Técnico: R. Musso

A. Zanellati; B. Martella, F. Toffanin, M. Gobbato e A. Ndrecka; L. Paolucci, M. Sangalli e F. Amatucci; E. Anastasia, J. Ekuban e M. Antonucci.