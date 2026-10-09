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Monaco x Toulouse: onde assistir, horário e escalações

Monaco x Toulouse: pela 6ª rodada da Ligue 1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/10/2026 11:40
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Ligue 1 2026/2027 - Monaco x Toulouse
Onde assistir ao vivo a partida entre Monaco e Toulouse pelo Ligue 1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Monaco e Toulouse se enfrentam neste sábado (10), às 15h45 (de Brasília), no Stade Louis-II, pela sexta rodada da Ligue 1 2026/27. A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV (YouTube). O Lance! acompanha o confronto em tempo real.

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O Monaco chega ao duelo após vencer o Lens por 2 a 1, em 18 de setembro, pelo Campeonato Francês. A equipe busca manter o bom desempenho diante de sua torcida, onde vem de três vitórias consecutivas. Paris Brunner, suspenso, é desfalque para a partida.

Ficha do jogo

Símbolo do Monaco
MON
TOU
6ª rodada
Ligue 1
Data e Hora
sábado, 10 de outubro de 2026, às 15h45 (de Brasília)
Local
tade Louis-II, Monaco, Mônaco
Árbitro
Onde assistir
CazéTV

Do outro lado, o Toulouse também vem de vitória na competição: bateu o Le Havre por 3 a 2, em 19 de setembro. Na tabela, a equipe ocupa a 13ª colocação, com cinco pontos, e tenta melhorar sua campanha fora de casa. O último confronto entre os clubes terminou empatado em 2 a 2.

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Tudo sobre Monaco x Toulouse (onde assistir, horário e escalações):

FICHA TÉCNICA

Monaco 🆚 Toulouse
Ligue 1 - 6ª rodada

📆 Data e horário: sábado, 10 de outubro de 2026, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Stade Louis-II, Monaco, Mônaco
📺 Onde assistir: CazéTV (YouTube)
📲 Tempo real: Lance!

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Monaco (Técnico: Filipe Luís)
Lukas Hrádecký; Vanderson, Eric Dier, Sadibou Sané e Flávio Nazinho; Denis Zakaria, Lamine Camara e Edan Diop; Aleksandr Golovin, Matthis Abline e Folarin Balogun.

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🟣 Toulouse (Técnico: Jens Berthel Askou)
Guillaume Restes; Christ Tapé, Seny Koumbassa, Mark McKenzie e Niko Sigur; Cristian Cásseres Jr., Thomas Jorgensen e Rafik Messali; Casper Tengstedt, Ilyas Azizi e Jacen Russell-Rowe.

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Ligue 1 2026/2027 - Monaco x Toulouse
Onde assistir ao vivo a partida entre Monaco e Toulouse pelo Ligue 1 2026/2027 (Arte / Lance!)
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