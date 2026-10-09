Lumezzane x Albinoleffe: onde assistir, horário e escalações
Lumezzane x Albinoleffe: pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Lumezzane e Albinoleffe se enfrentam no dia 10 de outubro, às 12h30, no Stadio Tullio Saleri, pela 9ª rodada do Girone A da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Lumezzane vem de derrota em Lumezzane por 1 x 2 para a Folgore Caratese, pela Serie C1, em 26 de setembro. Nos jogos anteriores disponíveis, venceu o Dolomiti Bellunesi por 2 a 1, fora de casa.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 10 de outubro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Tullio Saleri, Lumezzane
Rodada: 9
Fase: Girone A
O Albinoleffe vem de vitória em Cittadella por 1 x 2 contra o Albinoleffe, pela Serie C1, em 3 de outubro. Nos jogos anteriores disponíveis, empatou em casa com o Alcione Milano por 1 a 1 e venceu a Juventus II por 5 a 3, fora de casa.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 10 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Tullio Saleri, Lumezzane
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Lumezzane
Técnico: P. Sammarco
L. Andrenacci; A. Boffelli, J. Deratti, M. Ndiaye e S. Mancini; L. Menegazzo, F. Paghera e M. Rolando; A. Ghillani, T. Ebone e G. Anatriello.
Albinoleffe
Técnico: M. Zaffaroni
G. Baldi; E. Sottini, S. Potop, M. Gusu e L. Ballo; B. Barba, S. Ciko e A. Mandelli; M. Agostinelli, S. Sassi e J. Desogus.
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