Savoia x Internazionale II: onde assistir, horário e escalações
Savoia x Internazionale II: pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Savoia e Internazionale II se enfrentam no dia 10 de outubro, às 9h30, no Stadio Comunale Alberto De Cristofaro, pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Savoia vem de empate em Monopoli: 0 x 0, pela Serie C1, em 3 de outubro de 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe empatou em casa contra o Casarano por 1 a 1 e perdeu fora para o Cavese 1919 por 4 a 2.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 10 de outubro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Comunale Alberto De Cristofaro, Giugliano in Campania
Rodada: 9
Fase: Girone C
Internazionale II vem de vitória em Internazionale II 3 x 2 Foggia, pela Serie C1, em 20 de setembro de 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe venceu o Foggia por 3 a 2.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 10 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Alberto De Cristofaro, Giugliano in Campania
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Savoia
Técnico: A. Formisano
M. Leonardo; C. Fabriani, M. Noce, D. Portanova e A. Martina; S. Iob, G. Tumbarello e V. Alfieri; F. Meola, F. Scotti e A. Nepi.
Internazionale II
Técnico: S. Vecchi
R. Melgrati; L. Jakirović, L. Bovio, G. Garonetti e A. Milani; T. Avitabile, L. Fiordilino e I. Kaczmarski; M. Mancuso, T. Fumagalli e M. Lavelli.
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