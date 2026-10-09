Pergolettese x AC Carpi: onde assistir, horário e escalações

Pergolettese e AC Carpi se enfrentam no dia 10 de outubro, às 9h30, no Stadio Giuseppe Voltini, em Crema, pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Pergolettese vem de uma sequência de empates na Serie C1 2026/2027. Na última rodada, empatou em 2 a 2 contra o Arzignano Valchiampo fora de casa. Antes disso, também empatou em casa contra o Trento por 0 a 0 e fora de casa contra o Lecco por 0 a 0.

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FICHA do confronto

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 10 de outubro de 2026, às 9h30

Local: Stadio Giuseppe Voltini, Crema

Rodada: 9

Fase: Girone A

O AC Carpi, por sua vez, vem de resultados negativos na Serie C1 2026/2027. Na última partida, foi derrotado por 2 a 0 pelo Pro Vercelli fora de casa. Na rodada anterior, perdeu em casa para o Arzignano Valchiampo por 3 a 0. Antes disso, empatou fora de casa contra o Novara por 2 a 2.

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Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone A) 📅 Data: 10 de outubro de 2026 ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília) 📍 Local: Stadio Giuseppe Voltini, Crema Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Pergolettese

Técnico: A. Giosa

F. Doldi; J. Antolini, C. Dell'Orco, T. Silvestri e E. Zaia; M. Arini, M. Tremolada e Z. Jaouhari; A. Pala, D. Ferrandino e N. Corti.

AC Carpi

Técnico: S. Cassani

T. Gasperini; F. Desole, M. Rossini, D. Zagnoni e G. Vaglica; F. Casarini, M. Forapani e M. Figoli; F. Puletto, V. Vitale e M. Montipò.