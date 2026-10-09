Pergolettese x AC Carpi: onde assistir, horário e escalações
Pergolettese x AC Carpi: pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Pergolettese e AC Carpi se enfrentam no dia 10 de outubro, às 9h30, no Stadio Giuseppe Voltini, em Crema, pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Pergolettese vem de uma sequência de empates na Serie C1 2026/2027. Na última rodada, empatou em 2 a 2 contra o Arzignano Valchiampo fora de casa. Antes disso, também empatou em casa contra o Trento por 0 a 0 e fora de casa contra o Lecco por 0 a 0.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 10 de outubro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Giuseppe Voltini, Crema
Rodada: 9
Fase: Girone A
O AC Carpi, por sua vez, vem de resultados negativos na Serie C1 2026/2027. Na última partida, foi derrotado por 2 a 0 pelo Pro Vercelli fora de casa. Na rodada anterior, perdeu em casa para o Arzignano Valchiampo por 3 a 0. Antes disso, empatou fora de casa contra o Novara por 2 a 2.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 10 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Giuseppe Voltini, Crema
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Pergolettese
Técnico: A. Giosa
F. Doldi; J. Antolini, C. Dell'Orco, T. Silvestri e E. Zaia; M. Arini, M. Tremolada e Z. Jaouhari; A. Pala, D. Ferrandino e N. Corti.
AC Carpi
Técnico: S. Cassani
T. Gasperini; F. Desole, M. Rossini, D. Zagnoni e G. Vaglica; F. Casarini, M. Forapani e M. Figoli; F. Puletto, V. Vitale e M. Montipò.
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