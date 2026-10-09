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Chelsea x Bournemouth: onde assistir, horário e escalações

Em Stamford Bridge, Chelsea e Bournemouth buscam recuperação na Premier League

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/10/2026 10:30
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Premier League 2026/2027 - Chelsea x Bournemouth
Onde assistir ao vivo a partida entre Chelsea e Bournemouth pelo Premier League 2026/2027 (Arte / Lance!)

Chelsea e Bournemouth se enfrentam neste sábado (10), às 11h (horário de Brasília), em Stamford Bridge, em Londres. O confronto é válido pela 6ª rodada da temporada regular da Premier League 2026/27 e coloca frente a frente duas equipes em busca de reabilitação no campeonato. O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️Clique para assistir no Disney+

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Ficha do jogo

escudo do chelsea
CHE
bournemouth-fc-logo-0
BOU
Campeonato
Premier League 26/27
Data e Hora
11h (horário de Brasília)
Local
Stamford Bridge, em Londres
Árbitro
Onde assistir

Como chegam Chelsea e Bournemouth para a partida?

O Chelsea chega para a partida sob forte pressão para reencontrar o caminho das vitórias diante de sua torcida. Após sofrer uma derrota por 3 a 0 para o Brentford fora de casa na rodada anterior, a equipe comandada pelo técnico Xabi Alonso aposta no fator casa e na criatividade de Cole Palmer e Pedro Neto no setor ofensivo para superar os visitantes e somar três pontos fundamentais para subir na tabela.

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Premier League 2026/2027 - Chelsea x Bournemouth
Onde assistir ao vivo a partida entre Chelsea e Bournemouth pela Premier League 2026/2027 (Arte / Lance!)

Já o Bournemouth também desembarca em Londres, tentando juntar os cacos para reagir na competição. A equipe do técnico Marco Rose vem de uma derrota amarga por 1 a 0 para o Liverpool dentro de casa na rodada passada e busca ajustar a postura defensiva para conter a pressão em Stamford Bridge e surpreender o adversário longe de seus domínios.

Ficha do jogo: Chelsea x Bournemouth
Competição: Premier League 2026/27 (6ª rodada)
📅 Data: Sábado, 10 de outubro de 2026
Horário: 11h00 (de Brasília)
📍 Local: Stamford Bridge, Londres (Inglaterra)
📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

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📋 Prováveis Escalações

CHELSEA (Técnico: Xabi Alonso):
E. Martínez; L. Colwill, M. Lacroix, W. Fofana e Pep Chavarría; V. Barco, J. Henderson e M. Rogers; C. Palmer, Pedro Neto e D. Welbeck

BOURNEMOUTH (Técnico: Marco Rose):
Đ. Petrović; A. Truffert, António Silva, J. Hill e A. Smith; T. Adams, A. Scott e M. Tavernier; J. Kluivert, Rayan e Evanilson

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