Casertana x Monopoli: onde assistir, horário e escalações
Casertana x Monopoli: pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Casertana e Monopoli se enfrentam no dia 10 de outubro, às 9h30, no Stadio Comunale Alberto Pinto, pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Casertana vem de derrota fora de casa para o Cavese 1919 por 2 a 0, em jogo válido pela 8ª rodada da Serie C1. Antes, a equipe perdeu em casa para o Catania por 2 a 1 e empatou fora contra o Audace Cerignola por 0 a 0.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 10 de outubro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Comunale Alberto Pinto, Caserta
Rodada: 9
Fase: Girone C
O Monopoli vem de empate em casa por 0 a 0 contra o Savoia, pela 8ª rodada da Serie C1. Na rodada anterior, venceu fora o Casarano por 1 a 0 e empatou em casa por 2 a 2 contra o Crotone.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 10 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Alberto Pinto, Caserta
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Casertana
Técnico: V. Espinal
V. De Lucia; A. Caporale, I. Kontek, P. Martino e S. Oukhadda; F. Vezzoni, S. Pezzella e S. Girelli; A. Bentivegna, J. Manconi e D. Castelli.
Monopoli
Técnico: A. Colombo
M. Tommasi; E. Olivieri, S. Piccinini, C. Cerretti e B. Valenti; L. Garritano, C. Battocchio e J. Greco; E. Scipioni, G. Bernardotto e M. Fall.
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