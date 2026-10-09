Pineto x Reggiana: onde assistir, horário e escalações
Pineto x Reggiana: pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Pineto e Reggiana se enfrentam no dia 10 de outubro, às 12h30, no Stadio Comunale Mimmo Pavone, pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Pineto vem de derrota fora de casa para o Guidonia Montecelio 1937 por 1 a 0, pela Serie C1, em 4 de outubro de 2026. Antes, perdeu em casa para o Grosseto por 4 a 0 e empatou fora contra o Campobasso por 2 a 2, ambos pela mesma competição.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 10 de outubro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Comunale Mimmo Pavone, Pineto
Rodada: 9
Fase: Girone B
Já a Reggiana vem de derrota em casa para o Spezia por 1 a 0, pela Serie C1, em 4 de outubro de 2026. Antes, perdeu fora para o Perugia por 1 a 0 e venceu em casa o Latina por 1 a 0, todos pela mesma competição.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 10 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Mimmo Pavone, Pineto
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Pineto
Técnico: A. Bruno
A. Tonti; S. Ienco, D. Frare, G. Alessandretti e D. Ferrante; A. Pellegrino, G. Germinario e L. Lombardi; M. Scheffer Bracco, R. Forte e G. Vigliotti.
Reggiana
Técnico: A. Tesser
J. Furlan; A. Tripaldelli, S. Bonetti, M. Battistini e L. Libutti; F. Vallarelli, L. Crisetig e M. Bertagnoli; M. Portanova, M. Rover e L. Šipoš.
Tudo sobre
Fórmula 1
GP de Singapura: horários e onde assistir à F1 nesta sexta-feira (9)Há 4 horas
Vôlei
Fluminense x Tijuca: horário e onde assistir ao Carioca de vôleiHá 11 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (08/10/2026)Há 19 horas
Onde Assistir
Union Brescia x Pro Vercelli: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 dia
Onde Assistir
Fluminense x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo BrasileirãoHá 1 dia
Onde Assistir
Athletico-PR x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo BrasileirãoHá 1 dia
Mais LANCE!