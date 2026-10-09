Spezia x Gubbio: onde assistir, horário e escalações
Spezia x Gubbio: pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Spezia e Gubbio se enfrentam no dia 10 de outubro, às 15h30, no Stadio Alberto Picco, pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Spezia vem de vitória fora de casa contra a Reggiana por 1 a 0, pela Serie C1, em 4 de outubro. Antes disso, o time também venceu o Pescara por 2 a 1, fora de casa, e o Vis Pesaro por 3 a 1, em casa, mostrando boa forma recente.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 10 de outubro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Alberto Picco, La Spezia
Rodada: 9
Fase: Girone B
O Gubbio, por sua vez, vem de três derrotas consecutivas na Serie C1: perdeu em casa para o Perugia por 3 a 1, fora para o Ravenna por 2 a 0 e em casa para o Ostiamare por 2 a 0, enfrentando dificuldades recentes.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 10 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Alberto Picco, La Spezia
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Spezia
Técnico: M. Turati
A. Micai; J. Spedalieri, R. Sganzerla, M. Šapola e A. Matějů; K. Bright, G. Capomaggio e C. Limonelli; A. Cardinali, D. Cazzadori e S. Mazzocchi.
Gubbio
Técnico: D. Di Carlo
N. Bagnolini; O. Barry, A. Signorini, L. Baroncelli e L. Barani; F. Zallu, L. Podda e N. Fazzi; G. Rosaia, A. La Mantia e M. Spina.
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