Crotone x Audace Cerignola: onde assistir, horário e escalações
Crotone x Audace Cerignola: pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Crotone e Audace Cerignola se enfrentam no dia 10 de outubro, às 9h30, no Stadio Ezio Scida, pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Crotone vem de derrota em Catania por 2 x 1, pela Serie C1, em 3 de outubro de 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, venceu a Salernitana por 2 x 1 e empatou com o Monopoli em 2 x 2, todos pela Serie C1 2026/2027.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 10 de outubro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Ezio Scida, Crotone
Rodada: 9
Fase: Girone C
O Audace Cerignola vem de empate em casa contra o Altamura, 0 x 0, pela Serie C1, em 4 de outubro de 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, empatou com a Casertana em 0 x 0 e perdeu para o Picerno por 2 x 1, todos pela Serie C1 2026/2027.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 10 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Ezio Scida, Crotone
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Crotone
Técnico: L. Greco
A. Martino; F. Groppelli, G. Tanco, N. Armini e A. Veltri; F. Grosso, F. Crapisto e K. Barcella; M. Zunno, A. Musso e E. Brignola.
Audace Cerignola
Técnico: R. Catalano
A. Viola; A. Gasbarro, M. Cocorocchio, A. Romano e A. Boccadamo; G. Vitale, C. Cretella e M. Sellaf; A. Vinciguerra, M. Perlingieri e D. Gambale.
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