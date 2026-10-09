Bari x Giugliano: onde assistir, horário e escalações
Bari x Giugliano: pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Bari e Giugliano se enfrentam no dia 10 de outubro, às 9h30, no Stadio Comunale San Nicola, pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No Grupo C da Serie C1 2026/2027, o Bari vem de derrota por 2 a 1 para a Salernitana fora de casa, após ter vencido o Cosenza por 1 a 0 em casa e o Sorrento por 2 a 1 fora. A equipe busca recuperação na competição.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 10 de outubro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Comunale San Nicola, Bari
Rodada: 9
Fase: Girone C
O Giugliano vem de vitória por 1 a 0 sobre o Barletta em casa, após derrota por 1 a 0 para a Salernitana fora, buscando manter a boa fase na Serie C1 2026/2027.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 10 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale San Nicola, Bari
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Bari
Técnico: M. Rastelli
M. Cerofolini; M. Anzolin, M. Elia, N. Cocetta e V. Mogoș; G. Maggiore, L. Mendicino e E. Darboe; M. Della Morte, A. Tribuzzi e K. Butić.
Giugliano
Técnico: R. Di Napoli
L. Bolletta; M. Caldore, G. Laezza, L. D'Avino e C. Panico; I. Varone, R. De Rosa e L. Forciniti; R. Improta, R. Zammarini e Ibourhima Baldé.
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