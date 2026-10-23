Treviso x Dolomiti Bellunesi: onde assistir, horário e escalações
Treviso x Dolomiti Bellunesi: pela 11ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Treviso e Dolomiti Bellunesi se enfrentam neste sábado (24), às 9h30 (horário de Brasília), no Stadio Omobono Tenni, em Treviso, pela 11ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Treviso venceu o Folgore Caratese por 2 a 0, fora de casa, pela Serie C1. Já o Dolomiti Bellunesi foi derrotado pelo Trento por 3 a 0, em casa, também pela Serie C1.
Na tabela de classificação, o Treviso ocupa a 11ª colocação, enquanto o Dolomiti Bellunesi está na 16ª posição, ambos na Serie C1 2026/2027.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 24 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Omobono Tenni, Treviso
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 24 de outubro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Omobono Tenni, Treviso
Rodada: 11
Fase: Girone A
Escalações prováveis
Treviso
Técnico: E. Gorini
T. Nobile; M. Ceccacci, D. Bove, A. Maestrelli e D. Cappelletti; F. Romeo, R. Gucher e G. Rossi; L. Paganini, F. Ciuferri e C. Tommasini.
Dolomiti Bellunesi
Técnico: A. Bonatti
L. Sonzogni; N. Trabucchi, N. Gobetti, D. Mondonico e M. Saccani; T. Cossalter, L. Montenegro e R. Ba; L. Clemenza, L. Agosti e E. Toçi.
Tudo sobre
Onde Assistir
Operário-PR x Athletic Club MG: onde assistir, horário e escalaçõesHá 3 minutos
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (22/10/2026)Há 20 horas
Onde Assistir
Hoffenheim x Lyon: onde assistir, horário e escalaçõesHá 23 horas
Onde Assistir
Sturm Graz x Olympique de Marseille: onde assistir, horário e escalaçõesHá 23 horas
Onde Assistir
Juventus x Rennes: onde assistir, horário e escalaçõesHá 23 horas
Onde Assistir
Sport x Criciúma: onde assistir, horário e escalaçõesHá 23 horas
Mais LANCE!