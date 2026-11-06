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Trento x Albinoleffe: onde assistir, horário e escalações

Trento x Albinoleffe: pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 04:03
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Serie C1 2026/2027 - Trento x Albinoleffe
Onde assistir ao vivo a partida entre Trento e Albinoleffe pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Trento e Albinoleffe se enfrentam neste sábado (7), às 13h30 (horário de Brasília), no Stadio Briamasco, em Trento, pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Trento empatou com o Ospitaletto por 0 a 0 fora de casa pela Serie C1. Já o Albinoleffe venceu o Pergolettese por 3 a 2 em casa, também pela Serie C1. Pelo torneio principal, o Trento vem de vitória contra Juventus II por 2 a 1, enquanto o Albinoleffe empatou com Renate por 0 a 0.

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Na tabela de classificação, o Trento ocupa a 6ª colocação, com 20 pontos. O Albinoleffe, por sua vez, está em 7º lugar, com 18 pontos.

Onde assistir

  1. Competição: Serie C1 (Girone A)
  2. 📅 Data: 7 de Novembro de 2026
  3. ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)
  4. 📍 Local: Stadio Briamasco, Trento
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 7 de Novembro de 2026, às 13h30
Local: Stadio Briamasco, Trento
Rodada: 13
Fase: Girone A

Escalações prováveis

Trento
Técnico: L. Tabbiani
S. Barlocco; M. Maffei, R. Fiamozzi, F. Frison e G. Benedetti; A. Mehic, M. Fossati e C. Aucelli; F. Accornero, M. Ladisa e J. Molina.

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Albinoleffe
Técnico: M. Zaffaroni
M. Michielin; E. Sottini, S. Potop, M. Gusu e L. Ballo; B. Barba, M. Agostinelli e A. Mandelli; F. Faggi, J. Desogus e G. Sali.

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