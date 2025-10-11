menu hamburguer
Suzano x Vôlei Renata na final do Campeonato Paulista; horário e onde assistir

Primeiro jogo da final é na terça, 14

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/10/2025
18:51
Atualizado há 1 minutos
O Vôlei Renata, de Campinas, é o atual campeão (Foto: Pedro Teixeira/Vôlei Renata)
O Vôlei Renata, de Campinas, é o atual campeão (Foto: Pedro Teixeira/Vôlei Renata)
Falta pouco para a definição do campeão masculino de vôlei paulista. O primeiro jogo da decisão, numa reedição da última final, entre Suzano e Vôlei Renata (Campinas), acontece nesta terça-feira, 14, às 20h30 (de Brasília), em Suzano. O Sportv transmite ao vivo.

Relacionadas

➡️ Tudo sobre Esportes Olímpicos no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Final do Campeonato Paulista de vôlei feminino: confira horário e onde assistir
➡️ Final do Carioca de vôlei definida; confira destaques da fase classificatória

Os dois finalistas são verdadeiras potências. Com 10 conquistas, o Suzano é o maior vencedor do Paulista. No entanto, vice-campeão nas últimas duas edições, o time não conquista o torneio desde 2008.

A equipe de Campinas, por sua vez, venceu nada menos que quatro torneios nos últimos cinco anos, em 2020, 2021, 2022 e 2024.

Nas semifinais, enquanto o Suzano eliminou o Sesi Bauru, o Vôlei Renata superou o São José.

- Tivemos desfalques e mudanças na equipe que mexeram na nossa forma de jogar, mas nunca deixamos de superar as adversidades para conquistar essa vaga. Agora, vamos nos preparar para essa final na busca por esse título tão sonhado por essa torcida que segue nos apoiando do início ao fim - disse Cezar Douglas, técnico do Suzano.

Do lado do time de Campinas, os treinos começam neste domingo.

- O grupo está de parabéns, mais um ano na final. Agora vamos descansar por que domingo já voltamos aos treinos. Já estamos visando a final, estudar muito bem o Suzano. É uma nova temporada, um novo campeonato, vamos com tudo - comenta o ponteiro Maurício Borges.

A segunda partida da final acontece na sexta-feira (17), em Campinas.

FICHA TÉCNICA
Suzano x Vôlei Renata na final do Paulista Masculino

📆 Data e horário: Terça-feira, 14 de outubro, às 20h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Suzano
📺 Onde assistir: Sportv

Jogadores do Suzano comemoram a vitória sobre o Sesi nas semifinal do Paulista (Divulgação/Suzano)
Jogadores do Suzano comemoram a vitória sobre o Sesi nas semifinal do Paulista (Divulgação/Suzano)

