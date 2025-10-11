A final do Campeonato Mineiro de vôlei masculino está definida e será disputada entre Sada Cruzeiro e Itambé Minas, pela 16ª vez consecutiva. A partida acontece às 11h30 (de Brasília), no Ginásio Mineirinho, em Belo Horizonte, e tem transmissão ao vivo pela canal de Youtube do O Tempo.

continua após a publicidade

No mesmo dia, Monte Carmelo e Praia Clube brigam pelo terceiro lugar, às 9h (de Brasília), também no Mineirinho e com transmissão pelo Youtube.

➡️ Final do Campeonato Paulista de vôlei feminino: confira horário e onde assistir

➡️ Final do Carioca de vôlei definida; confira destaques da fase classificatória

16ª final consecutiva

Cruzeiro e Minas se enfrentam na final do Mineiro pela 16ª vez seguida. Nas últimas 15 vezes, a Raposa saiu vencedora e vai em busca do 17º título mineiro da história. Enquanto isso, o Minas não vence desde 2007.

continua após a publicidade

Como foram as semifinais?

Em "revanche" após perder na primeira fase, o Cruzeiro dominou o embate contra o Praia Clube e fechou a partida em 3 sets a 0, com as parciais de 25/19, 25/21 e 25/20. Wallace, ex-Seleção Brasileira, foi o grande destaque do confronto. O oposto anotou 15 pontos.

Cruzeiro x Praia Clube na semifinal do Mineiro de vôlei (Foto: Instagram/ Sada Cruzeiro)

Já o Minas passou pelo Monte Carmelo, atual campeão da Superliga B, por 3 sets a 1, em parciais de 25/20, 22/25, 25/17 e 25/23. O maior pontuador da partida foi o ponteiro Léo Lukas, que marcou 20 pontos, sendo 18 de ataque.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico