Cruzeiro x Minas na final do Mineiro de vôlei: saiba horário e onde assistir ao clássico
Decisão acontece neste domingo (12)
A final do Campeonato Mineiro de vôlei masculino está definida e será disputada entre Sada Cruzeiro e Itambé Minas, pela 16ª vez consecutiva. A partida acontece às 11h30 (de Brasília), no Ginásio Mineirinho, em Belo Horizonte, e tem transmissão ao vivo pela canal de Youtube do O Tempo.
No mesmo dia, Monte Carmelo e Praia Clube brigam pelo terceiro lugar, às 9h (de Brasília), também no Mineirinho e com transmissão pelo Youtube.
➡️ Final do Campeonato Paulista de vôlei feminino: confira horário e onde assistir
➡️ Final do Carioca de vôlei definida; confira destaques da fase classificatória
16ª final consecutiva
Cruzeiro e Minas se enfrentam na final do Mineiro pela 16ª vez seguida. Nas últimas 15 vezes, a Raposa saiu vencedora e vai em busca do 17º título mineiro da história. Enquanto isso, o Minas não vence desde 2007.
Como foram as semifinais?
Em "revanche" após perder na primeira fase, o Cruzeiro dominou o embate contra o Praia Clube e fechou a partida em 3 sets a 0, com as parciais de 25/19, 25/21 e 25/20. Wallace, ex-Seleção Brasileira, foi o grande destaque do confronto. O oposto anotou 15 pontos.
Já o Minas passou pelo Monte Carmelo, atual campeão da Superliga B, por 3 sets a 1, em parciais de 25/20, 22/25, 25/17 e 25/23. O maior pontuador da partida foi o ponteiro Léo Lukas, que marcou 20 pontos, sendo 18 de ataque.
